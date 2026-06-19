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У квартирі керівника підрозділу НАБУ знайдено прослушку: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У квартирі керівника підрозділу НАБУ знайдено прослушку: подробиці
Під час огляду помешкання були знайдені пристрої для можливого негласного стеження
скриншот з відео

У справі фігурує співробітник СБУ

У квартирі керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації.

Правоохоронці же розпочали досудове розслідування та встановлюють причетних до встановлення обладнання. Про це повідомила пресслужба НАБУ, пише «Главком».

За даними відомства, під час огляду помешкання були знайдені пристрої для можливого негласного стеження.

«За цим фактом детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за ст. 182 КК України. Наразі з’ясовуються усі обставини події та встановлюються особи, причетні до монтажу цього обладнання», – йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначили, що власник квартири поверхом вище розповів про візит чоловіків, які представилися правоохоронцями та заявили, що під ним нібито мешкає російський шпигун.

«Детективи ідентифікували одного з чоловіків як чинного працівника СБУ», – повідомили у Бюро.За даними НАБУ, детектив, у квартирі якого виявили обладнання, займається розслідуванням низки резонансних справ, пов’язаних із корупцією в митній сфері, діяльністю окремих правоохоронців та державних підприємств.

«Незалежність НАБУ та гарантії безперешкодного виконання повноважень працівниками Бюро є однією з ключових умов ефективної боротьби з корупцією», – заявили у відомстві.

Раніше стало відомо, що керівниці одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро України представники іншого правоохоронного відомства намагалися встановити обладнання для прослуховування без рішення суду. 

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Теги: СБУ НАБУ шпигун розслідування прослушка

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