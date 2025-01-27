Гладков: Ці заходи є профілактикою для захисту дітей

Губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков запропонував заборонити навчатися у вищих навчальних закладах держави й технікумах підліткам, які вчинили щодо армії та влади «протиправні дії». Про це повідомила російська служба «Радіо Свобода».

За словами Гладкова, ці заходи є профілактикою для захисту дітей. Водночас він запропонував обговорити це питання «на рівні колективів шкіл, батьківських зборів, з дітьми» та з прокуратурою.

Окрім цього, губернатор Білгородської області запропонував позбавити державної підтримки сімей, які «не можуть виховати дитину».

У матеріалі додають: право на конкурсній основі безкоштовно отримати вищу освіту у державному або муніципальному навчальному закладі для кожного громадянина РФ прописано в 43 статті конституції.

До слова, жителям прикордонних районів Білгородської області роздали понад 9 тис. вогнегасників для того, щоб вони гасили пожежі після обстрілів. Про це повідомив голова регіону В'ячеслав Гладков.

Як відомо, Росія втратила щонайменше 138 500 військових у війні проти України. Водночас середній вік загиблих росіян у 2024 році склав 36 років. Про це повідомляє BBC.

Журналісти встановили імена 90 019 російських військових, котрі загинули в Україні під час повномасштабного вторгнення. Майже кожен четвертий підписав контракт вже після 22 лютого 2024 року.