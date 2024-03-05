Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Російські безпілотники поцілили в інфраструктурні та цивільні об'єкти на Одещині (фото)

glavcom.ua
Російські безпілотники поцілили в інфраструктурні та цивільні об'єкти на Одещині (фото)
В Одесі через влучання безпілотників зайнялася пожежа, пошкоджено також приватний будинок
фото: Сили оборони півдня України/Telegram

Після нічного обстрілу в Одесі пошкоджений рекреаційний об’єкт та приватні будинки

Цієї ночі від російських бомбардувань потерпали цивільні об'єкти в Одесі. Ударними безпілотниками зруйнували також рекреаційний об'єкт, проте він не функціонує з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив начальник військової адміністрації Олег Кіпер. 

«В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об’єкта. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення. Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами», – розповів Кіпер.

За його інформацією, постраждалих цивільних не виявили.

5 фото
На весь екран
В Силах оборони Півдня оприлюднили фото та відео наслідків нічної атаки
Фото: Сили оборони півдня України/Telegram

У командування Повітряних сил ЗСУ повідомили, що російська армія вночі атакувала Україну 22 ударними безпілотниками, 18 з яких знищили  в межах Одеської області.

У ніч на вівторок, 5 березня, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони «Group 13» атакував патрульний корабель Чорноморського Флоту РФ «Сергей Котов». В результаті спецоперації вороже судно пішло на дно, а доля його екіпажу наразі невідома. Вартість знищеного російського корабля складає близько $65 млн.

Як раніше повідомлялося, У 17 областях України в період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року було зафіксовано 223 випадки пошкодження енергетичної інфраструктури України. Про це повідомила Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету у США. Майже 53% атак сталися лише у п'яти областях: Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Херсонській. Найбільше постраждала Київщина.

Читайте також: Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
Теги: вибух Одеса безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонники визволили чоловіків із пастки
На Одещині двоє ухилянтів, тікаючи від прикордонників, застрягли у рові
3 березня, 20:57
Сторони максимізують використання тактичних FPV-дронів
Ворог дуже повільно «відгризає» території шляхом використання «м’ясних штурмів»
13 лютого, 16:24
Міноборони Молдови відреагувало на інформацію про безпілотник з їхнього кордону
Міноборони Молдови відреагувало на інформацію про безпілотник з їхнього кордону
27 лютого, 01:50
Пожежникам вдалося вогонь локалізувати
Атака дронів на Вінниччину: загорівся інфраструктурний об'єкт
8 лютого, 08:11
Влада заявила, що вибухи в кількох районах лінії газопроводу стали результатом саботажу
На газопроводах Ірану прогриміли вибухи. Влада заявляє про теракт (відео)
14 лютого, 12:49
Вибух міг статися на режимному заводі «Федеральний науково-виробничий центр Алтай»
В Алтайському краю РФ пролунав потужний вибух на оборонному підприємстві
15 лютого, 11:59
Повітряна тривога на Київщині через атаку дронів тривала дві години
Атака на Київщину: куди впали уламки «Шахедів»
25 лютого, 08:55
У Херсоні лунають вибухи, влада звернулася до містян
У Херсоні лунають вибухи, влада звернулася до містян
19 лютого, 07:46
Зеленський заявив, що 2024 рік має стати часом зростання внутрішнього оборонного виробництва
Федоров запевнив, що ціль у мільйон FPV-дронів у 2024 році перевиконають
25 лютого, 12:37

Фото

Російські безпілотники поцілили в інфраструктурні та цивільні об'єкти на Одещині (фото)
Російські безпілотники поцілили в інфраструктурні та цивільні об'єкти на Одещині (фото)
Атака дронів на Одещину: зруйновано елеватор та готель (фото)
Атака дронів на Одещину: зруйновано елеватор та готель (фото)
У Святвечір загинули жінка і троє дітей: подробиці трагедії на Одещині (фото)
У Святвечір загинули жінка і троє дітей: подробиці трагедії на Одещині (фото)
Ракетна атака на Одещину: з'явилися фото наслідків
Ракетна атака на Одещину: з'явилися фото наслідків
Справжня зима: рятувальники показали фото засніжених Карпат
Справжня зима: рятувальники показали фото засніжених Карпат
Труханов відкрив велопішохідну естакаду в Одесі (фото)
Труханов відкрив велопішохідну естакаду в Одесі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
На третьому році війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
31K
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
16K
«Я обурювався, а лікар сказав: «Подякуй, що не відрізав і другу руку»
15K
Колишня очільниця МЗС Австрії пояснила, чому вирішила поселитись поближче до Путіна
8281
«Щоб русня не підглядала». Влада Запорізької області вдалася до хитрощів на тлі провальних тендерів
6165
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування

Новини

БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Сьогодні, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Сьогодні, 04:50
День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Сьогодні, 00:05
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Вчора, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Вчора, 12:01

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua