Російські безпілотники поцілили в інфраструктурні та цивільні об'єкти на Одещині (фото)

В Одесі через влучання безпілотників зайнялася пожежа, пошкоджено також приватний будинок

Після нічного обстрілу в Одесі пошкоджений рекреаційний об’єкт та приватні будинки

Цієї ночі від російських бомбардувань потерпали цивільні об'єкти в Одесі. Ударними безпілотниками зруйнували також рекреаційний об'єкт, проте він не функціонує з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив начальник військової адміністрації Олег Кіпер.

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«В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об’єкта. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення. Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами», – розповів Кіпер.

За його інформацією, постраждалих цивільних не виявили.

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В Силах оборони Півдня оприлюднили фото та відео наслідків нічної атаки Фото: Сили оборони півдня України/Telegram

У командування Повітряних сил ЗСУ повідомили, що російська армія вночі атакувала Україну 22 ударними безпілотниками, 18 з яких знищили в межах Одеської області.

У ніч на вівторок, 5 березня, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони «Group 13» атакував патрульний корабель Чорноморського Флоту РФ «Сергей Котов». В результаті спецоперації вороже судно пішло на дно, а доля його екіпажу наразі невідома. Вартість знищеного російського корабля складає близько $65 млн.

Як раніше повідомлялося, У 17 областях України в період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року було зафіксовано 223 випадки пошкодження енергетичної інфраструктури України. Про це повідомила Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету у США. Майже 53% атак сталися лише у п'яти областях: Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Херсонській. Найбільше постраждала Київщина.