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В окупованому Луганську через мобілізацію назріває транспортний колапс – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В окупованому Луганську через мобілізацію назріває транспортний колапс – Центр нацспротиву
На окупованих територіях значно поменшало чоловіків
фото з відкритих джерел

В Луганську росіяни мобілізують велику кількість чоловіків

У тимчасово окупованому Луганську посилюється проблема з громадським транспортом. Причиною є масова мобілізація водіїв автотранспорту. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

У місті на роботу виходить лише третина від необхідної кількості водіїв громадського транспорту, оскільки інших забрали росіяни на війну. Окупанти досі не можуть знайти навіть 300 водіїв, щоб маршрути в місті працювали належним чином.

Тим часом окупаційна адміністрація планує чергове «покращення» – підвищення вартості проїзду, яке, за їхніми словами, повинне поліпшити якість перевезень.

Однак місцеві жителі скептично ставляться до цього. Вони вважають, що збільшення вартості проїзду не вирішить проблему гострої нестачі водіїв і зношеного транспорту.

До слова, у ворожій військовій частині, що базується в тимчасово окупованому Луганську, чоловіки масово зникають за декілька днів після прибуття. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України загарбники посилили фільтраційні заходи серед підлітків під приводом «запобігання злочинності». 

Крім того, російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія», використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.

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Теги: окупанти мобілізація росіяни

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В окупованому Луганську через мобілізацію назріває транспортний колапс – Центр нацспротиву
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