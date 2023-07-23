Ракетний удар по Одесі: є загиблий та поранені

Унаслідок атаки є загиблий та 18 людей отримали поранення

У ніч проти 23 липня російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомляє в Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

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«Станом на 03.00 в Одесі 18 постраждалих, серед яких 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 осіб, троє з них – діти»,- йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА.

За словами чиновника, інформація про кількість постраждалих може змінитись. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях.

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Раніше повідомлялося, що в Одесі через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

Також у Запоріжжі пролунала серія вибухів у ніч на 23 липня під час повітряної тривоги у ніч проти 23 липня.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. У ніч на 21 липня РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі.

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

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Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.