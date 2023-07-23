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Ракетний удар по Одесі: є загиблий та поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ракетний удар по Одесі: є загиблий та поранені
Окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Одесі вночі, 23 липня
фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки є загиблий та 18 людей отримали поранення

У ніч проти 23 липня російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки є загиблий та поранені.
 Про це повідомляє в Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«Станом на 03.00 в Одесі 18 постраждалих, серед яких 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 осіб, троє з них – діти»,- йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА.

За словами чиновника, інформація про кількість постраждалих може змінитись. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях.

Раніше повідомлялося, що в Одесі через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури

Також у Запоріжжі пролунала серія вибухів у ніч на 23 липня під час повітряної тривоги у ніч проти 23 липня. 

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. У ніч на 21 липня РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі. 

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. 

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.

Теги: Одеса ракета ворог поранення

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