Наступного тижня розпочнеться демобілізація строковиків – Гончаренко

Демобілізація триватиме до 31 травня

Наступного тижня в Україні розпочнеться демобілізація військовослужбовців зі строкової служби, яка триватиме до кінця травня. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

«Демобілізація строковиків згідно з затвердженими графіками в Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту почнеться 2 квітня і завершиться 31 травня», – йдеться в дописі.

За його словами, в різних частинах демобілізація строковиків відбудеться в один з днів в цьому проміжку.

Нагадаємо, у розмові із «Главкомом» народний депутат від фракції «Слуга народу» і член оборонного комітету Федір Веніславський повідомив, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки дійшов консенсусу, що саме 36 місяців безперервної військової служби під час мобілізації, будуть підставою для звільнення військових зі служби.

Нагадаємо, що 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків, який перед цим затвердила Верховна Рада. В остаточному вигляді до законопроєкту включено норму щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати. Військові не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців із дня звільнення в запас.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.