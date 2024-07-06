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Аналітики DeepState розповіли, як зросла інтенсивність боїв на фронті за два місяці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Аналітики DeepState розповіли, як зросла інтенсивність боїв на фронті за два місяці
Аналітики проаналізували динаміку кількості бойових зіткнень з травня
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активізація боїв в кінці червня пов'язана з початком боїв за Торецьк та Нью-Йорк

Кількість зіткнень на фронті продовжує зростати. Середньодобове число зіткнень в червні становило 122.1, а в липні сягнуло вже 160.4. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Аналітики проаналізували динаміку кількості бойових зіткнень з 1 травня 2024 року.

Аналітики DeepState розповіли, як зросла інтенсивність боїв на фронті за два місяці фото 1
фото: DeepState

Зазначається, що середньодобове число боєзіткнень в травні було 122.1, в червні – 124.5, а в липні сягнуло вже 160.4.

Як повідомляють аналітики, на початку червня відбулося падіння інтенсивності, але під кінець місяця динаміка суттєво зросла. Так, за 1-10 червня в середньому зафіксовано 101.6 за добу, за 11-20 червня вже 125.8, тоді як за 21-30 червня – 146.2.

Активізація в кінці минулого місяця пов'язана з початком боїв за Торецьк та Нью-Йорк. Ріст і сталість зіткнень у травні відповідно з початком наступу на Харківщині.

Нагадаємо, в Україні останнім часом збільшилась лінія активного фронту, однак на деяких напрямках спостерігається зниження інтенсивності боїв. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомлялося, на фронті складається враження, що російські окупанти кудись поспішають, бо працюють вони дуже швидко. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в етері телеканалу «Київ 24».

Захисник відзначив, що росіяни не зважають на втрати, про що свідчать цифри Генштабу, та лізуть на Часів Яр у Донецькій області, а також на Торецький та Покровський напрямки. 

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Теги: війна фронт

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