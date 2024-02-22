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Іран надав Росії балістичні ракети? Білий дім відреагував

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Іран надав Росії балістичні ракети? Білий дім відреагував
Надання іранських балістичних ракет Росії призведе до ще більших санкцій
фото з відкритих джерел

Джон Кірбі: «Якщо Іран передав балістичні ракети РФ, то відповідь з боку міжнародного співтовариства буде швидкою і суворою»

Сполучені Штати Америки не можуть підтвердити інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Politico.

Кірбі заявив, що США найближчими днями запровадять додаткові санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників та інших технологій для використання у війні проти України.

Він водночас попередив, що надання іранських балістичних ракет Росії призведе до ще більших санкцій – хоча США поки не бачили підтверджень того, що це вже відбулось.

«Ми не бачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися з Ірану в Росію. У нас немає підстав вважати, що вони не будуть доставлені у майбутньому», – сказав Кірбі.

Представник Білого дому запевнив, що якщо Іран справді передав балістичні ракети РФ, то відповідь з боку міжнародного співтовариства буде швидкою і суворою, а США винесуть це питання на розгляд Ради безпеки ООН.

«Ми продемонстрували нашу здатність вживати заходів у відповідь на військове партнерство між Росією і Іраном в минулому. Ми будемо робити це і в майбутньому у відповідь на постійну підтримку Іраном жорстокої війни Росії», – наголосив Джон Кірбі.

Нагадаємо, напередодні агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля».

Як повідомлялося, Росія та Іран готуються підписати великий міждержавний договір про подальший розвиток російсько-іранського військово-технічного співробітництва.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заперечив постачання Іраном безпілотників та ракет Росії для подальшого їх використання проти України.

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Теги: росія санкції Іран балістичні ракети

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