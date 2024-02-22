Іран надав Росії балістичні ракети? Білий дім відреагував

Джон Кірбі: «Якщо Іран передав балістичні ракети РФ, то відповідь з боку міжнародного співтовариства буде швидкою і суворою»

Сполучені Штати Америки не можуть підтвердити інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Politico.

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Кірбі заявив, що США найближчими днями запровадять додаткові санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників та інших технологій для використання у війні проти України.

Він водночас попередив, що надання іранських балістичних ракет Росії призведе до ще більших санкцій – хоча США поки не бачили підтверджень того, що це вже відбулось.

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«Ми не бачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися з Ірану в Росію. У нас немає підстав вважати, що вони не будуть доставлені у майбутньому», – сказав Кірбі.

Представник Білого дому запевнив, що якщо Іран справді передав балістичні ракети РФ, то відповідь з боку міжнародного співтовариства буде швидкою і суворою, а США винесуть це питання на розгляд Ради безпеки ООН.

«Ми продемонстрували нашу здатність вживати заходів у відповідь на військове партнерство між Росією і Іраном в минулому. Ми будемо робити це і в майбутньому у відповідь на постійну підтримку Іраном жорстокої війни Росії», – наголосив Джон Кірбі.

Нагадаємо, напередодні агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля».

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Як повідомлялося, Росія та Іран готуються підписати великий міждержавний договір про подальший розвиток російсько-іранського військово-технічного співробітництва.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заперечив постачання Іраном безпілотників та ракет Росії для подальшого їх використання проти України.