Нікопольський район зазнав нічних атак: пошкоджено сонячні панелі та споруди

Внаслідок атаки пошкоджені майже десяток сонячних панелей і дві господарські споруди.

Нікопольщина потерпала від російських атак протягом ночі

Російські війська у ніч на 11 серпня обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та дронів-камікадзе. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ввечері, протягом ночі і на ранок від російських атак потерпала Нікопольщина. Район зазнав ударів артилерією і дронами-камікадзе. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам», – зазначив Лисак.

Внаслідок обстрілів пошкоджено майже десяток сонячних панелей, дві господарські споруди та мікроавтобус. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області 28 липня. Постраждали вісім людей, зокрема діти. Співробітники ДСНС спільно із працівниками екстреної медичної допомоги і групою швидкого реагування Червоного Хреста транспортували травмованих жінку та чоловіка до лікарні.