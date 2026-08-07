«Нова пошта» знайшла собаку, якого працівники вигнали з відділення у спеку

Собаку відвезуть до ветклініки на огляд та необхідні щеплення

Собаку відвезуть до нової родини

Песика, якого в спеку вигнали з відділення «Нової пошти», вдалося знайти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Друзі, маємо гарну новину: ми знайшли песика! Зараз він у безпеці, нагодований і сьогодні ночує вдома у нашого співробітника», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завтра собаку відвезуть до ветклініки на огляд та необхідні щеплення. А вже після цього він поїде до своєї нової родини.

«Дякуємо за вашу небайдужість. Триматимемо вас у курсі!», – наголосила компанія.

😱В Івано-Франківську працівники "Нової пошти" вигнали шваброю собаку, яка намагалася сховатися від спеки +37°С



На відео видно, що тварина нікому не заважала і не робила шкоди.



Після розголосу у мережі компанія вирішила звільнити цих працівників. pic.twitter.com/uHEAhuG3fe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 7, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео, на якому працівники «Нової пошти» виганяють безпритульного собаку з відділення на вулицю під час спеки. Інцидент трапився в Івано-Франківську. Після розголосу компанія провела внутрішнє розслідування та заявила, що звільнила причетних співробітників