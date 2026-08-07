«Нова пошта» знайшла собаку, якого працівники вигнали з відділення у спеку
Собаку відвезуть до нової родини
Песика, якого в спеку вигнали з відділення «Нової пошти», вдалося знайти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
«Друзі, маємо гарну новину: ми знайшли песика! Зараз він у безпеці, нагодований і сьогодні ночує вдома у нашого співробітника», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завтра собаку відвезуть до ветклініки на огляд та необхідні щеплення. А вже після цього він поїде до своєї нової родини.
«Дякуємо за вашу небайдужість. Триматимемо вас у курсі!», – наголосила компанія.
Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео, на якому працівники «Нової пошти» виганяють безпритульного собаку з відділення на вулицю під час спеки. Інцидент трапився в Івано-Франківську. Після розголосу компанія провела внутрішнє розслідування та заявила, що звільнила причетних співробітників
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