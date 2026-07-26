Буковинка два роки живе з двометровим пітоном

Луї важить близько п'яти кілограмів, має довжину приблизно 2,2 метра та зовсім не є слизьким на дотик

Буковинка Олена Палійчук уже три роки утримує вдома двометрового пітона на ім'я Луї. За цей час плазун став не лише улюбленцем, а й учасником святкових заходів, де його можуть побачити та навіть погладити охочі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Як розповіла власниця, спочатку змію назвали Фунтіком, однак під час одного зі свят клієнти запропонували нове ім'я – Луї. Воно настільки сподобалося, що так пітона й стали називати.

Олена Палійчук з пітоном Луї фото: suspilne.media

За словами Олени, Луї важить близько п'яти кілограмів, має довжину приблизно 2,2 метра та зовсім не є слизьким на дотик.

«Він приємний, прохолодний. Літом, коли спекотно, його навіть приємно тримати. Не мокрий і не слизький, лише трохи відчувається луска», – каже жінка.

Пітона Олена придбала у 2023 році, коли попередні власники шукали для нього новий дім. До цього вона вже мала досвід догляду за такими плазунами.

Луї бере участь у фокусах та анімаційних програмах, однак жінка наголошує, що жодної дресури чи примусу не використовує. Контакт із людьми триває недовго, щоб не створювати для тварини стресових ситуацій.

Після одного з інтерв'ю, зізнається буковинка, вона зіткнулася з хвилею критики в соцмережах.

«Писали, що я хвора на голову, називали відьмою. Таке враження, ніби я з цим пітоном прийшла комусь додому», – говорить Олена.

Пітон Луї у тераріумі фото: suspilne.media

За словами власниці, Луї не становить загрози для людини. Пітон не сприймає людей як здобич і може вкусити лише тоді, коли відчує небезпеку, наприклад, якщо його притиснути чи наступити на нього.

Їсть плазун нечасто – приблизно раз на місяць. Основу його раціону становить кроляче м'ясо, також пітона годують мишами та іншими дрібними гризунами. Здобич він ковтає повністю, а процес травлення триває від одного до двох тижнів. У цей період тварину не можна турбувати, інакше вона може відригнути їжу, що є небезпечним для її здоров'я.

Для комфортного життя Луї облаштовано спеціальний тераріум. У ньому підтримують температуру від 26 до 35 градусів, вологість на рівні 60–80%, встановлено ультрафіолетову лампу, є велика ємність із водою для купання, місця для лазіння та схованки, де пітон може усамітнитися під час линяння.

Фахівці наголошують, що таких плазунів не можна випускати в дику природу.

«Будь-яка тварина, яку виростили люди й яка ніколи не жила в природі, там не виживе. Саме випустити її – це і буде справжнім знущанням», – пояснює Олена.

Вона додає, що пітон може стати альтернативою традиційним домашнім улюбленцям, однак лише для людей, які готові забезпечити йому належні умови та усвідомлюють усю відповідальність. Адже такі змії живуть у середньому 20–25 років і потребують спеціального догляду.

Згідно із Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», демонстрація тварин під час заходів дозволена за умови дотримання ветеринарно-санітарних вимог та без заподіяння їм болю, травм чи страждань.

Нагадаємо, у Харкові живе пітон, якого військовий Богдан врятував з танка, що палав, під час деокупації Куп'янська. Плазуна прихистив доктор біологічних наук Дмитро Шабанов. У триметрового знайди навіть з'явилася подруга.

Тим часом, у центральній Індонезії місцеві вбили величезного пітона, розрізали його живіт і знайшли всередині тіло раніше зниклої жінки.