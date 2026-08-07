Окупований Мелітополь п'яту добу перебуває без світла

Проблеми з електропостачанням призвели до збою у водопостачанні

Тимчасово окупований Мелітополь уже п’яту добу поспіль перебуває в умовах масштабного блекауту. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У місті повністю відсутнє електропостачання, через що місцеві жителі змушені шукати будь-які способи та альтернативні джерела, аби зарядити телефони.

На тлі критичної ситуації так званий «губернатор» окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив про запровадження на загарбаних територіях «режиму надзвичайної ситуації». За його словами, до таких наслідків призвели тривалі аварійні відключення світла та подальший збій у водопостачанні.

«У зв'язку з тривалим аварійним відключенням енергопостачання внаслідок атаки противника на критичну інфраструктуру регіону та, як наслідок, порушенням водопостачання, на території регіону введено режим надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня. Це рішення дозволить нам суттєво розширити заходи підтримки для жителів та оперативніше залучати всі необхідні ресурси для ліквідації наслідків», – заявив гауляйтер.

Раніше повідомлялося, що усі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області. Про заявили призначені Росією керівники окупаційних адміністрацій – Володимир Сальдо та Євген Балицький у Telegram.

Нагадаємо, подібний масштабний блекаут на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже фіксувався раніше – тоді причиною також називали атаку безпілотників по високовольтному обладнанню.