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Новий глава міноборони КНР зізнався, чому він так любить Росію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Новий глава міноборони КНР зізнався, чому він так любить Росію
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Китаю підкреслив особливий характер та стратегічне значення відносин Пекіна та Москви

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу на переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним пояснив, чому вибрав саме РФ для свого першого закордонного візиту на посаді. Про це пишуть росЗМІ.

За словами Лі, таким чином він хотів підкреслити особливий характер та стратегічне значення відносин Пекіна та Москви. Також Лі Шанфу висловився про співпрацю Росії та Китаю у військовій сфері. За його словами, вона розвивається успішно.

Глава китайського оборонного відомства прибув до Росії з офіційним візитом 16 квітня і пробуде до 19-го. Це його перша закордонна поїздка після призначення на посаду міністра оборони у березні 2023 року.

За його словами, відносини двох країн дуже стійкі та активно розвиваються. «Під вашим стратегічним керівництвом і Голови КНР Сі Цзіньпіна ми активно розвиваємо співпрацю в практичних галузях, і наші відносини вже вступили в нову епоху», – сказав Лі Шанфу під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, фактично ту ж фразу сказав Путіну голова КНР Сі Цзіньпінь  перед від'їздом з Кремля. 

Два лідери сердечно попрощалися на ганку Кремлівського палацу та обмінялися міцним рукостисканням. Глава КНР на прощання сказав Путіну: «Наразі відбуваються зміни, яких не було протягом 100 років. Коли ми разом, то рухаємо ці зміни. Бережи себе, любий друже», – сказав Сі Цзіньпін. У відповідь глава Росії погодився із цим висловом і побажав Сі Цзіньпіну щасливої ​​дороги.

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Теги: Сі Цзіньпін Міноборони дороги

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