Новітня ППО та роль Керченського мосту: розвідка оцінила ситуація в Криму

Окупанти досі використовують Керченський міст для перевезення військових вантажів

Російські загарбники розмістили в тимчасово окупованому Криму елементи новітнього зенітного ракетного комплексу С-500. Про це розповів начальник Головного управління розвідки УР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

«Посилюється система російського ППО. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіші елементи С-500 з'явилися. Це в принципі буде їхнє дослідне застосування, але вони вже з'явилися у Криму», – зазначив начальник української розвідки.

Він додав, що росіяни досі використовують Керченський міст для перевезення військових вантажів. «Керченський міст завжди використовувався російськими військовими й використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться, – так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі – менше, але для особового складу – це основний шлях», – додав начальник ГУР.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя.