Подати рапорт на новий контракт у війську відтепер можна через «Армія+»

Після подання рапорт надходить до Служби персоналу Міністерства оборони України для подальшого опрацювання та підготовки контракту

У застосунку «Армія+» в розділі «Сервіси» запрацювала нова послуга – «Контракти».

Відтепер військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту можуть подати рапорт на укладання нового контракту безпосередньо через застосунок. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише «Главком».

Наразі доступні три типи нових контрактів:

Піхотно-штурмовий;

Бойовий;

Базовий.

Нові контракти враховують специфіку різних ролей у війську та передбачають чіткі умови служби, визначені строки, виплати та гарантії після завершення контракту.

Як подати рапорт через «Армія+»

Для подання рапорту необхідно перейти в розділ «Сервіси» та обрати послугу «Контракти».

На прикладі Піхотно-штурмового контракту військовослужбовець:

обирає тип контракту;

вказує номер військової частини;

обирає бажану посаду;

зазначає своє військове звання та поточну посаду;

підтверджує умови контракту;

залишає контактний номер телефону для зворотного зв’язку.

Після подання рапорт одразу надходить до обраної військової частини на розгляд. Вказувати Армія ID безпосереднього командира не потрібно. Відстежувати статус поданого рапорту можна в розділі «Рапорти».

Якщо обрана військова частина не бере участі в програмі Піхотно-штурмового контракту, застосунок повідомить про це. У такому випадку військовослужбовець може подати рапорт на переведення до підрозділу, який бере участь у програмі нових контрактів. Це також доступно через «Армія+».

Особливості подання Бойового та Базового контрактів

Для Бойового та Базового контрактів процедура подання майже аналогічна. Основна відмінність полягає в тому, що військовослужбовець повинен вказати дев’ятизначний номер Армія ID свого безпосереднього командира.

Після подання рапорт надходить до Служби персоналу Міністерства оборони України для подальшого опрацювання та підготовки контракту.

Після цього з військовослужбовцем зв’язуються фахівці Служби персоналу. За потреби вони уточнюють деталі та запрошують військового для ознайомлення з умовами контракту і його підписання.

Як відстежувати статус і де отримати консультацію

Запуск нових контрактів через «Армія+» є частиною цифровізації процесів у Силах оборони. Новий сервіс дозволяє подавати документи онлайн, контролювати проходження рапорту та уникати зайвих паперових процедур.

Відповідно до наказу Міністерства оборони №531, строк розгляду рапорту не може перевищувати 14 днів із моменту його подання.

Для консультацій щодо нової моделі військової служби за контрактом Міністерство оборони запустило гарячу лінію за номером 1519.