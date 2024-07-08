На Миколаївщині рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян (фото)

Рятувальники виїхали до с. Дмитрівка на ліквідацію пожежі, яка виникла через обстріл з боку окупантів. В цей час ворог завдав повторного обстрілу

На Миколаївщині російські окупанти завдали повторного обстрілу по рятувальниках, які гасили пожежу. Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області.

«Вчора надвечір, 7 липня, рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної частини виїхали до с. Дмитрівка на ліквідацію пожежі, яка виникла через обстріл з боку окупантів. В цей час ворог завдав повторного обстрілу», – йдеться у повідомленні.

Пожежний автомобыль, пошкоджений у результаті обстрілу росіян фото: ДСНС Миколаїв, Telegram

Зазначається, що пошкоджень зазнав пожежний автомобіль. На щастя, самі вогнеборці встигли сховатись та ніхто не постраждав. Перечекавши небезпеку, рятувальники загасили пожежу на площі 1,5 га.

Від ДСНС залучались чотири чоловіки особового складу та спецавтомобіль.

Для ліквідації пожежі залучались чотири чоловіки особового складу та спецавтомобіль ДСНС фото: ДСНС Миколаїв, Telegram

Як відомо, російські війська 7 липня, атакували дронами-камікадзе Куцурубську громаду Миколаївської області.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок російського обстрілу цієї ночі в Основ'янському районі міста були пошкоджені кілька приватних будинків, сталася пожежа. Крім того, через ворожу атаку постраждани дві людини. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

До слова, триває 866-й день повномасштабної війни в Україні.