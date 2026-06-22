Патрульна поліція Києва отримала нового очільника після Голосіївського теракту

Єгор Голубов розпочав свою службу в патрульній поліції у 2016 році на Донеччині

Хто саме очолив столичне управління і чому відбулася зміна керівництва

Управління патрульної поліції у місті Києві очолив новий керівник – майор поліції Єгор Голубов. Нового очільника особовому складу представило керівництво Департаменту патрульної поліції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Нового керівника представили заступник Голови Національної поліції Олександр Фацевич та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Що відомо про Єгора Голубова

Відомо, що Єгор Голубов розпочав свою службу в патрульній поліції у 2016 році на Донеччині. Він пройшов усі кар'єрні ланки: від рядового патрульного до командира батальйону.

Заступник Голови Національної поліції і т. в. о. начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький представили особовому складу нового керівника патрульної поліції Києва фото: патрульна поліція Києва

Протягом останніх років майор Голубов обіймав посаду командира батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов'янськ УПП в Донецькій області, де виконував пріоритетні стратегічні завдання в умовах повномасштабного вторгнення у прифронтовому регіоні.

Керівництво висловило впевненість, що бойовий та управлінський досвід нового очільника допоможе ефективно забезпечувати правопорядок і безпеку в столиці.

Кадрові зміни у відомстві

Призначення нового керівника відбулося на тлі масштабних кадрових ротацій після стрілянини в Голосіївському районі столиці 18 квітня, яка забрала життя сімох людей.

Зокрема, після інциденту низка топпосадовців Нацполіції та Патрульної поліції залишила свої посади. Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков написав заяву на звільнення за власним бажанням. Згодом стало відомо, що Жуков стане радником голови Національної поліції. Глава МВС наголосив, що Жуков не може морально перебувати на посаді, коли двоє поліцейських припустилися помилки та не захистили людей. Як зазначив міністр, вчинок патрульних відобразився на стійкості всієї правоохоронної системи.

Попереднім керівником управління патрульної поліції Києва, яке він очолював з березня 2023 року, був Ярослав Курбаков. Після подій у Голосієві його було знято з посади з пониженням.