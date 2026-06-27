Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб повідомив про успішні удари по Керчі, Феодосії та Волгограду

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб повідомив про успішні удари по Керчі, Феодосії та Волгограду
ЗСУ атакували важливі військові об'єкти РФ одразу в кількох регіонах
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Українські військові підтвердили ураження порома, оборонного заводу, комплексу «Панцир-С1» та пунктів управління російських військ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішне ураження низки військових об'єктів Росії та окупованого Криму. Серед підтверджених цілей – автомобільний пором біля Керчі, оборонний завод «Титан-Барикади» у Волгограді, зенітний комплекс «Панцир-С1» у Феодосії та кілька пунктів управління російських військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, біля тимчасово окупованої Керчі українські захисники завдали удару по автомобільному порому «Петропавловськ», який російська армія використовувала для забезпечення військової логістики своїх підрозділів на півдні України.

Також у Феодосії було уражено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Окремо Генштаб підтвердив влучання по підприємству «Титан-Барикади» у Волгограді. На цьому заводі виробляють транспортно-заряджальні машини та самохідні пускові установки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», які Росія регулярно застосовує для ударів по території України.

Крім цього, підприємство випускає наземні агрегати та пускові установки для ракетних комплексів «Тополь-М» і «Ярс», а також артилерійські системи «Мста-С» та «Мста-Б». За інформацією Генштабу, після удару на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Також українські військові пошкодили пункти управління російських військ поблизу Ленінського Бєлгородської області, Лиману Донецької області та Першого Харківської області. На Запорізькому напрямку, у районах Кам'янського та Лугового, були уражені ще два пункти управління безпілотними літальними апаратами російських військ.

Нагадаємо, раніше цього дня Служба безпеки України повідомила про повторний удар по лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Второво» у Володимирській області РФ. За даними СБУ, цей об'єкт забезпечує транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу. Також президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження заводу «Титан-Барикади», назвавши його законною ціллю, оскільки підприємство виробляє озброєння, яке Росія використовує у війні проти України.

Читайте також:

Теги: росія Генштаб завод флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пресаташе антивоєнного фонду «Идите лесом» Іван Чувіляєв
Російський опозиціонер пояснив, навіщо Кремль почав масово видавати мобілізаційні розпорядження
28 травня, 20:49
Угоду про «Томагавки» укладали ще за Байдена – Трамп фактично її скасовує, побоюючись відповіді Москви
Пентагон відмовляє Німеччині у «Томагавках» – боїться реакції Росії
5 червня, 02:34
Розвідка наголошує, що у Калмикії вже фактично сформувалася перша справжня пустеля на території сучасної Росії
Росія стрімко втрачає родючі землі: деталі від розвідки
1 червня, 20:18
За словами Мелоні, європейській спільноті необхідно обрати впливову та шановану особу, яка представлятиме позицію блоку на переговорах щодо України
Мелоні підтримала призначення спецпредставника ЄС для перемовин із Росією щодо України
11 червня, 14:50
Запуск української ракети DART аеростатом
Українська компанія розробила ракету: летить зі стратосфери і стійка до РЕБ
17 червня, 04:00
Голова МЗС України звернувся до росіян
Міністр Сибіга розповів про найпопулярніше питання від росіян
18 червня, 13:50
Унаслідок атаки 18 червня на Московському НПЗ спалахнула пожежа
Удар по Московському НПЗ: Генштаб повідомив наслідки
19 червня, 17:41
Підприємство вже неодноразово опинялося під ударами безпілотників
Ракети уразили завод у Волгограді, що випускає «Іскандери»
Сьогодні, 04:37
Іващенко та президент провели розмову
Удари України по РФ: розвідка здобула документи з реальною оцінкою наслідків
24 червня, 14:58

Події в Україні

Буданов зустрівся зі студентами Могилянки (фото)
Буданов зустрівся зі студентами Могилянки (фото)
Генштаб повідомив про успішні удари по Керчі, Феодосії та Волгограду
Генштаб повідомив про успішні удари по Керчі, Феодосії та Волгограду
Україна отримала криптоактиви міжнародного хакерського угруповання
Україна отримала криптоактиви міжнародного хакерського угруповання
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Чернігівщини
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Чернігівщини
Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року
Російський дрон атакував автозаправну станцію в Запоріжжі
Російський дрон атакував автозаправну станцію в Запоріжжі

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua