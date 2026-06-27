Генштаб повідомив про успішні удари по Керчі, Феодосії та Волгограду

Українські військові підтвердили ураження порома, оборонного заводу, комплексу «Панцир-С1» та пунктів управління російських військ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішне ураження низки військових об'єктів Росії та окупованого Криму. Серед підтверджених цілей – автомобільний пором біля Керчі, оборонний завод «Титан-Барикади» у Волгограді, зенітний комплекс «Панцир-С1» у Феодосії та кілька пунктів управління російських військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, біля тимчасово окупованої Керчі українські захисники завдали удару по автомобільному порому «Петропавловськ», який російська армія використовувала для забезпечення військової логістики своїх підрозділів на півдні України.

Також у Феодосії було уражено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Окремо Генштаб підтвердив влучання по підприємству «Титан-Барикади» у Волгограді. На цьому заводі виробляють транспортно-заряджальні машини та самохідні пускові установки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», які Росія регулярно застосовує для ударів по території України.

Крім цього, підприємство випускає наземні агрегати та пускові установки для ракетних комплексів «Тополь-М» і «Ярс», а також артилерійські системи «Мста-С» та «Мста-Б». За інформацією Генштабу, після удару на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Також українські військові пошкодили пункти управління російських військ поблизу Ленінського Бєлгородської області, Лиману Донецької області та Першого Харківської області. На Запорізькому напрямку, у районах Кам'янського та Лугового, були уражені ще два пункти управління безпілотними літальними апаратами російських військ.

Нагадаємо, раніше цього дня Служба безпеки України повідомила про повторний удар по лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Второво» у Володимирській області РФ. За даними СБУ, цей об'єкт забезпечує транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу. Також президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження заводу «Титан-Барикади», назвавши його законною ціллю, оскільки підприємство виробляє озброєння, яке Росія використовує у війні проти України.