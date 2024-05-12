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Росіяни могли зумисно підірвати будинок у Білгороді – Центр протидії дезінформації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни могли зумисно підірвати будинок у Білгороді – Центр протидії дезінформації
У Білгороді внаслідок вибуху обвалився під'їзд будинку
фото скріншот відео

Це також міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує як обстріл будинку у власних інтересах

Вибух багатоповерхівки і обвал під'їзду у Білгороді, може бути провокацією РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко.

«Будинок у Білгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності», – констатував він.

Коваленко не виключив, що цілком схоже на провокацію Росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст.

Також, на його думку, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах.

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки визнало, що удар по житловому будинку у Білгороді справа рук російських військових.

Як повідомлялося, у Білгороді внаслідок вибуху обвалився під'їзд будинку. Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще 10 постраждали.

Теги: Білгород обстріл будинок

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