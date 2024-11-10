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Росіянин, який воює у 3-й штурмовій бригаді, звернувся до українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіянин, який воює у 3-й штурмовій бригаді, звернувся до українців
За словами Коловрата Кожем'якіна, особливо образливо, якщо, долаючи Тису, ти не допливеш
фото: скріншот із відео

«Я би радив українцям не боятися захищати свою країну, любити її та боротися»

Росіянин Коловрат Кожем'якін із позивним Барсик, який воював у «Азові», а нині є головним сержантом 2-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, закликав українців не бояться служити. Про це він сказав у інтерв’ю Online.UA.

«Набагато краще піти служити, захищати свою країну, дім, рідних, близьких, отримувати хорошу зарплату і бути мужиком, ніж десь ховатися, пливти через Тису або в Румунії збирати огірки», – сказав військовий.

За словами Коловрата Кожем'якіна, особливо образливо, якщо, долаючи Тису, ти не допливеш.  

«Тому я би радив українцям не боятися захищати свою країну, любити її та боротися», – підсумував боєць 3-ї штурмової бригади.

Раніше екскомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс припустив, що війна РФ в Україні завершиться на умовах, за якими російський диктатор Володимир Путін збереже контроль над 20% українських територій.

Нагадаємо, що аналітики Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Термін завершення інтенсивних бойових дій відсунувся ще на рік.

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Теги: війна путін диктатор перемога

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