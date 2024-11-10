Росіянин, який воює у 3-й штурмовій бригаді, звернувся до українців

За словами Коловрата Кожем'якіна, особливо образливо, якщо, долаючи Тису, ти не допливеш

«Я би радив українцям не боятися захищати свою країну, любити її та боротися»

Росіянин Коловрат Кожем'якін із позивним Барсик, який воював у «Азові», а нині є головним сержантом 2-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, закликав українців не бояться служити. Про це він сказав у інтерв’ю Online.UA.

«Набагато краще піти служити, захищати свою країну, дім, рідних, близьких, отримувати хорошу зарплату і бути мужиком, ніж десь ховатися, пливти через Тису або в Румунії збирати огірки», – сказав військовий.

За словами Коловрата Кожем'якіна, особливо образливо, якщо, долаючи Тису, ти не допливеш.

«Тому я би радив українцям не боятися захищати свою країну, любити її та боротися», – підсумував боєць 3-ї штурмової бригади.

Раніше екскомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс припустив, що війна РФ в Україні завершиться на умовах, за якими російський диктатор Володимир Путін збереже контроль над 20% українських територій.

Нагадаємо, що аналітики Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Термін завершення інтенсивних бойових дій відсунувся ще на рік.