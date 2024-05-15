Дослідження показало, що доступ до Інтернету збільшує рівень щастя та добробуту

Науковці також пояснили, що раніше були лише дослідження про негативний вплив Інтернету та соцмереж на користувачів

У 84,9% випадків вплив доступу до Інтернету позитивно впливає на усі аспекти задоволеності життям

Люди, які мають доступ до Інтернету або активно ним користуються, мають більший рівень задоволеності життям і соціального добробуту. Про це йдеться у дослідженні проведеного Ендрю Пшибильським з Оксфордського університету в Англії та Матті Вуорре з Тілбурзького університету в Нідерландах, пише The Guardian.

«Наш аналіз є першим, що перевіряє, чи пов’язані доступ до Інтернету, мобільний доступ до нього та регулярне користування до добробуту на глобальному рівні», – сказав професор Пшибильський.

Дослідження провели у 168 країнах. Команда аналізувала дані міжнародних опитувань Gallup з 2006 по 2021 роки, що охоплюють близько 2,4 мільйона учасників віком від 15 років. У них запитували про їхній доступ до Інтернету – як стільникового, так і через мобільну мережу, а також про інші показники добробуту – задоволеність життям, чи є у них мета, як почуваються у суспільстві.

Згідно з отриманими даними, команда виявила, що у 84,9% випадків вплив доступу до Інтернету позитивно впливає на усі аспекти задоволеності життям, у 14,7% – незначно, а в 0,4% – негативно.

Більшість негативних відгуків спостерігалася серед молодих жінок віком від 15 до 24 років.

Хоча це не доводить, що доступ до Інтернету викликає у них почуття нещастя, дослідники зазначають, що це «узгоджується з попередніми повідомленнями про посилення кіберзалякування та більш негативний зв’язок між використанням соціальних мереж і симптомами депресії серед молодих жінок».

Науковці також пояснили, що раніше були лише дослідження про негативний вплив Інтернету та соцмереж на користувачів. Але, на їх думку, вони недостатньо якісні та зазвичай охоплювали лише країни Північної Америки та Європи.

Разом з тим автори зізнаються, що не вивчали тривалість часу, який люди проводили в Інтернеті, або для чого вони його використовували. А також що й сам перелік із 168 країн світу не є вичерпним, вартість доступу до мережі відрізняється у різних країнах, до того ж існує державна онлайн-цензура.

Разом з тим, професорка Сімеон Єйтс з Ліверпульського університету зазначила: «Те, що люди повідомляють про вищий рівень добробуту, не означає, що в мережі з ними не відбувається нічого негативного»

А доцентка інформаційних систем та менеджменту англійського Університету Ворвіка Швета Сінгх заявила, що хотіла б вірити дослідженню, але «є контраргументи, які свідчать про те, що це не завжди так».

Вона зауважила, що нині дуже багато підлітків, особливо хлопці, страждають від випадків секстингу і загалом, цілковито безпечного середовища в інтернеті не існує.

До слова, майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком.