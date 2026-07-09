Окупанти атакували рятувальників на Донеччині (фото)

Серед особового складу постраждалих немає

Російські окупанти вкотре завдали удару по рятувальниках Державної служби з надзвичайних ситуацій на Донеччині.

Внаслідок обстрілу пошкоджено санітарний броньований автомобіль, який прямував до місця виконання бойового завдання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Серед особового складу постраждалих немає.

У ДСНС наголосили, що попри постійні атаки рятувальники продовжують виконувати свою роботу та допомагати людям у прифронтових районах. Також ДСНС оприлюднила фото пошкодженого внаслідок російського обстрілу броньованого санітарного автомобіля.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни вдарили по українських надзвичайниках на Донеччині та Дніпропетровщині.

У Дружківці Донецької області російські авіабомби пошкодили пожежно-рятувальну частину, а також дві одиниці спецтехніки. За попередньою інформацією, серед особового складу постраждалих немає.

Ще один випадок стався у Нікополі на Дніпропетровщині. Під час гасіння пожежі, яка виникла після російського удару по автозаправній станції, рятувальники потрапили під повторний обстріл.