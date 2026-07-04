«Все згоріло». Дружина режисера Олега Чорного відвідала їхню знищену квартиру у Києві

Разом із усіма речами в картирі подружжя згорів подарунок від Папи Римського Франциска

Дружина режисера і сценариста Олега Чорного, заступниця директора з культурних проєктів та комунікацій Київського культурного кластера, директорка кінотеатру «Ліра» Ірина Плехова побувала у їхній з чоловіком знищеній квартирі. У ніч на 2 липня росіяни поцілили у будинок подружжя. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

На кадрах, які опублікувало агентство, видно вщент знищену квартиру. Ірина Плехова зайшла у житло в захисному костюмі та забрала із собою важливі речі, які не згоріли повністю. Серед них – тризуб, вирізаний з дерева її свекром та обгорілі ікони.

Також жінці вдалося знайти розарій (традиційні католицькі чотки, які також відомі як вервиця, – «Главком»), який родині подарував Папа Римський Франциск.

фото: Ірина Плехова/Facebook

За словами Ірини Плехової, мало що вціліло: згоріли сотні книжок, картини та інші важливі речі для власниці квартири та її родини.

«Нас впустили під власну відповідальність, бо небезпека обвалів дуже висока. І я вдячна поліції за пильність. Ні, вцілілого немає. Як і на цій світлині, все змінило форму, вп’ялося одне в одне. А від більшості – просто попіл. Просто попіл. І серед всього я бачу обриси розарію. Цю вервицю на Різдво 2024 отець Jaroslaw Krawiec передав нашій родині від Папи Франциска. Цей розарій завжди був у кімнаті біля образів. Тут було місце для родинної та особистої молитви. На мить я подумала, що він уцілів. Ні, він просто вп’явся у тумбочку. Другий день я картаюся, що не збереглися ікони. Святе Письмо, сотні книжок з автографами шістдесятників і наших сучасників, перші видання репресованих письменників, перші книжки незалежної України, картини наших художників. І нічого, що можна просто лишити, взяти», – написала Ірина Плехова у своєму блозі у Facebook.

фото: Reuters

Серед втрачених речей родини близько 5 тис. старих книг, ікона, яку бабуся Ірини Плехової зберігала протягом Другої світової війни, та DVD-диски з відеоматеріалами, які подружжя планувало передати до архіву.

фото: Reuters

Як зазначила Ірина Плехова, від їхньої квартири з Олегом Чорним нічого не залишилося. «У нас нічого не залишилося. Все повністю згоріло», – сказала вона.

Нагадаємо, російські терористи зруйнували будинок українського режисера Олега Чорного та його дружини, директорки кінотеатру «Ліра» Ірини Плехової під час атаки на Київ в ніч проти 2 липня. Уночі Ірина Плехова повідомила, що їй із чоловіком вдалося врятуватися, однак після влучання їхній будинок охопила пожежа. Згодом стало відомо, що подружжя втратило квартиру.