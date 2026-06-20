Наслідки російської атаки по Київщині: куди поцілив ворог

Через чергову ворожу атаку на Київщині спалахнули масштабні пожежі та зафіксовано руйнування у кількох районах

У суботу, 20 червня, після чергового обстрілу з боку російських військ на території Київської області зафіксовано руйнування та пожежі у кількох районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки через загрозу повторних повітряних ударів.

Так, масштабна пожежа виникла в одній зі складських будівель Борипільського району. Через загрозу повторних повітряних ударів рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки. Під час ліквідації пожежі виявлено постраждалого чоловіка, який зазнав отруєння продуктами горіння. Його госпіталізовано до лікарні.

У Вишгородському районі внаслідок влучання у легковик травмовано троє людей.

На місцях влучань працювали екстрені служби та ліквідовували наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, посеред дня 20 червня РФ атакувала Київську область безпілотниками. У Бориспільському районі сталися влучання. Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Також трьох жителів області було поранено у Вишгородському районі. Характер травм у постраждалих досить серйозний. Так, чоловік отримав опіки рук та ніг, а також осколковий перелом ноги. У однієї з жінок діагностовано осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна й гомілки. Ще одна жінка зазнала контузії.