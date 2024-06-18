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Окупанти, які намагалися захопити завод у Вовчанську, опинилися у пастці – Forbes

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Окупанти, які намагалися захопити завод у Вовчанську, опинилися у пастці – Forbes
Російські загарбники перебувають в облозі на Агрегатному заводі у Вовчанську
фото: glavcom.ua

Росіяни порівнюють бої у Вовчанську з двома найжорстокішими битвами за весь час війни: в Бахмуті та Авдіївці

Сотні російських загарбників опинилися в оточенні на Вовчанському хімічному заводі через щільні обстріли українськими плануючими бомбами. Про це повідомляє Forbes.

Як зазначається, нещодавно 30 росіян здалися в полон, ще близько 400 нікуди не можуть ні втекти, ні сховатися. Минулих вихідних кілька ворожих батальйонів намагались захопити хімічний завод в центрі Вовчанська. Місто було першою великою ціллю північного наступу РФ, який розпочався 10 травня і, ймовірно, мав на меті остаточне захоплення Харкова. Однак ворожому північному угрупованню військ, чисельністю в десятки тисяч солдатів, так і не вдалося пройти Вовчанськ. 

«Кілька українських бригад, у тому числі елітна 82-га десантно-штурмова бригада, йшли на північ, щоб зустріти росіян. Переозброєні боєприпасами, терміново доставленими зі Сполучених Штатів, українці билися з росіянами вулиця за вулицею, будівля за будівлею - і наприкінці травня зупинили їхнє просування», – йдеться у матеріалі. 

Там додали, що після кількох тижнів виснажливих боїв у місті, російські командири зробили сміливий крок і наказали захопити завод, щоб використати його як базу для спроби перейти через річку Вовча, яка утворює природне укріплення для українців, що захищали південну частину Вовчанська. Але Сили оборони завадили ворожим планам та взяли в оточення близько чотири сотні окупантів, які були на заводі. 

«У бій вступила українська авіація. Винищувачі МіГ-29 та Су-27 закидають на завод високоточні плануючі бомби американського чи французького виробництва», – наголосило видання.

Самі ж росіяни порівнюють бої у Вовчанську з двома найжорстокішими битвами за весь час війни: в Бахмуті та Авдіївці. Тоді російська авіація щодня скидала на Авдіївку десятки плануючих бомб, змушуючи українське військо відступити у лютому. Тепер ситуація повторилась, але під «дощем» бомб тепер сидять росіяни, зазначає видання. 

Про те, що у Вовчанську на Харківщині російські окупанти потрапили в оточення повідомив раніше і російський пропагандист Анатолій Радов.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що «у Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків».

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Теги: Харківщина окупація

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