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Окупанти на Херсонщині посилили контроль над місцевими жителями

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупанти на Херсонщині посилили контроль над місцевими жителями
Окупанти продовжують терор українців на захоплених територіях
фото: UAinfo

Росіяни намагаються знищити українську ідентичність і сформувати видимість повної інтеграції лівобережжя регіону до складу РФ

Російська окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях Херсонської області посилює контроль над місцевими жителями. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр Національного спротиву.

Загарбники примусово залучають доросле населення до свого соціально-банківського простору та проводять системну пропагандистську діяльність серед неповнолітніх. Таким чином окупанти намагаються знищити українську ідентичність і сформувати видимість повної інтеграції лівобережжя регіону до складу РФ, використовуючи обмеження доступу до базових життєвих потреб для шантажу людей.

Жорсткий адміністративний примус наразі зафіксовано в Новій Каховці, Скадовську та Генічеську. На території цих міст загарбники блокують усі фінансові операції для громадян, які не мають паспорта РФ та відкритих рахунків у підконтрольних Кремлю фінансових установах, зокрема в «Промсвязьбанку».

Водночас у селищах Каланчак та Новотроїцьке видачу пенсій, соціальних виплат, надання медичних послуг та забезпечення медикаментами окупаційна адміністрація зробила повністю залежними від обов'язкової реєстрації у своїх базах даних, що вимагає відмови від українського громадянства.

Також у захоплених закладах освіти здійснюється агресивний ідеологічний вплив на українських дітей. У середніх школах Великої Лепетихи, Нижніх Сірогоз та Чаплинки російська влада масово впроваджує діяльність кремлівських молодіжних організацій, серед яких мілітаризована «Юнармія» та рух «Движение первых».

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області стрімко зростає кількість випадків сексуального насильства над неповнолітніми, вчиненого російськими військовими та силовиками. 

ЦНС отримав доступ до внутрішньої документації так званого «міністерства освіти ДНР», яка підтверджує критичні масштаби проблеми. Згідно з розпорядженням, навчальні заклади зобов’язали сформувати закриті реєстри підлітків, які стали жертвами сексуальних злочинів або вчинили спроби самогубства протягом 2024-2025 років.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.

Теги: Херсонщина окупанти окуповані території

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