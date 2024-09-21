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У Росії запустили попередні продажі нового iPhone 16 – Reuters

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Росії запустили попередні продажі нового iPhone 16 – Reuters
фото з відкритих джерел

Пристрій обійдеться у Росії на кілька сотень доларів дорожче ніж у США

Попри заборону Apple на експорт своєї продукції до Росії, російські ритейлери розпочали приймати попередні замовлення на новий iPhone. Ціна телефону кусається – на кілька сотень доларів вище, ніж у США. Про це повідомляє Reuters.

Як завжди, росіяни знайшли лазівки. Агентство зазначає, що іноземні бренди, які припинили експорт до Росії, тепер дістаються російських споживачів, як правило, через країни, які не ввели санкції проти РФ, такі як Туреччина, Казахстан, Китай, Індія та Об'єднані Арабські Емірати Смартфони потрапляють до країни обхідними шляхами через Туреччину, Казахстан та інші держави.

Reuters не вдалося точно визначити, яким маршрутом до країни надходитимуть нові iPhone.

Цікаво, що попит на новий iPhone навіть вищий, ніж на попередні моделі, попри ціну та офіційну позицію Apple. Виходить, «заборонений плід» солодший?

Тим часом Кремль продовжує боротьбу з «західним впливом», забороняючи чиновникам користуватися iPhone. Мовляв, американські спецслужби стежать за ними через смартфони. Apple, звісно, все заперечує.

Нагадаємо, контрабанда IPhone 16: українські митники вилучили першу партію смартфонів.

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Теги: росіяни Apple санкції

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