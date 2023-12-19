Запуск ракети. Кім Чен Ин пояснив, який сигнал послав Байдену

Кім Чен Ин: запуск ракети показав, чим відповість КНДР на «помилкове рішення» США

Запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-18» показав, на що готова КНДР, якщо США «приймуть помилкове рішення» проти Пхеньяну, заявив лідер КНДР Кім Чен Ин. За його словами, які цитує Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), Вашингтон весь рік нібито розширював військову істерику.

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«Ми дали однозначний сигнал ворожим силам, які, незважаючи на наші неодноразові суворі попередження та засудження, розширюють військову конфронтаційну істерику, що триває протягом усього року. Навчання продемонстрували, до якої негайної дії ми готові, яким буде наш вибір, якщо Вашингтон ухвалить помилкове рішення проти нас», – додав Кім Чен Ин.

Північнокорейський диктатор підкреслив, що запуск став відповіддю на ворожі дії з боку США та Південної Кореї. У разі подальших агресивних дій США Пхеньян розгляне варіант із «активнішими наступальними діями», уклав Кім Чен Ин.

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Також він підкреслив, що запуск ракети нібито не вплинув на безпеку сусідніх країн. Керував випробуваннями особисто лідер КНДР, який був присутній у центральному командно-спостережному пункті, він же особисто схвалив план та дозволив запуск. Після цього генерал армії Чан Чхан Ха віддав відповідний наказ 2-й Червонопрапорній роті.

До цього повідомлялося, що ракета за 4415 секунд пролетіла 1002,3 ​​км, досягнувши максимальної висоти польоту 6518,2 км і потрапила до цільової зону. За даними офіційного Токіо, ракета впала в Японському морі, за межами виняткової економічної зони Японії, за 250 км на захід від острова Окусірі, неподалік Хоккайдо. Перед цим КНДР запускала балістичну ракету 22 листопада. У Сеулі вважають цей пуск невдалим.

Запущена КНДР міжконтинентальна балістична ракета перебувала в польоті 73 хвилини, заявив парламентський віце-міністр оборони Японії Сінго Міяке. За його словами, за цей час ракета подолала дистанцію в 1 тис. км при максимальній висоті польоту в 6 тис. км. При запуску звичайною траєкторією її дальність може перевищити 15 тис. км, тобто покрити всю територію США.

Японія скликала раду нацбезпеки через пуск ракети КНДР, заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. За його словами, новин про збитки поки що немає, і зараз влада чекає детального звіту про інцидент. Про це пише Reuters

До слова, Україна рішуче засудила ракетні випробування, проведені напередодні КНДР і закликала посилити тиск на Пхеньян. Про це повідомляє пресслужба МЗС України. Також Україна підтримує зусилля партнерів щодо посилення тиску на Пхеньян задля дотримання міжнародного порядку та припинення дій, що можуть призвести до подальшого загострення безпекової ситуації на Корейському півострові та світі у цілому.