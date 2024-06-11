Окупанти захопили село біля Часового яру? ЗСУ спростували

Окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по населеному пункту

Російські війська не окупували село Іванівське на Донеччині. Воно перебуває під контролем ЗСУ. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку», – розповів він.

За словами Волошина, окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState заявили, що війська РФ окупували Іванівське біля Часового Яру.

Раніше повідомлялося, на північ від Часова Яру українські Сили оборони успішно контратакували та відбили у російських військ селище Калинівка.