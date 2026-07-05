Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області: є загиблий

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області: є загиблий
Наслідки обстрілів у Запорізькій області
фото: Запорізька ОВА

Федоров: пошкоджено 42 будинки, ліквідація наслідків триває

Ворог упродовж доби атакував 56 населених пунктів Запорізької області авіацією, дронами, артилерією та РСЗВ. Через ці удари одна людина загинула, ще 16 людей отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Загалом окупанти завдали 912 ударів по регіону. Один із них уранці поцілив у багатоквартирний будинок у Запоріжжі, де зруйновано стіну з першого по п'ятий поверх і поранено трьох людей.

Окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області: є загиблий фото 1
фото: Запорізька ОВА

Авіаудари та дрони

Війська РФ здійснили 24 авіаудари по Запоріжжю, Кушугуму, Балабиному, Веселянці, Григорівці, Таврійському, Новоолександрівці, Новосолошиному, Лісному, Розівці, Різдвянівці, Залізничному, Омельнику, Микільському, Копанях, Широкому, Бабашах, Червоному Яру, Вільнянці, Рівному та Данилівці.

Крім того, 607 безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Річне, Новояковлівку, Біленьке, Мар'ївку, Розумівку, Новоолександрівку, Семененкове, Роздолля, Богунівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Добропілля, Рибне та Преображенку. Наприкінці червня росіяни так само атакувували дитячий садочок у Запоріжжі.

Артилерія та РСЗВ

Зафіксовано 24 обстріли з РСЗВ по Лук'янівському, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському та Верхній Терсі. Ще 257 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.

Надійшло 283 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Ліквідація наслідків

Після вчорашньої атаки роботи з ліквідації наслідків тривають одразу у п'яти районах Запоріжжя. Пошкоджено 42 житлові будинки – сім багатоквартирних та 35 приватних, а також кілька нежитлових будівель. Вибуховою хвилею понівечено вікна, балкони, покрівлі.

  • проведено роботи у п'яти багатоквартирних будинках;
  • обстежено 12 будинків приватного сектору та нежитлові будівлі;
  • частину матеріалів для ремонту вже передали мешканцям для самостійного проведення робіт.

«Роботи з ліквідації наслідків тривають», – повідомив Федоров.

Нагадаємо, попередньої доби, 2 липня, окупанти вже завдавали понад 900 ударів по Запорізькій області – тоді кількість уражених населених пунктів була дещо меншою.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя окупанти будинок поранення росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комишуваха оголосила примусову евакуацію
Комишуваха оголосила примусову евакуацію
17 червня, 11:16
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 23 червня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 23 червня
23 червня, 05:35
У момент атаки власник перебував у будівлі
Росія атакувала Сумщину: загинув чоловік, є руйнування
27 червня, 00:55

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2026 року
Окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області: є загиблий
Окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області: є загиблий
Дрони вдарили по двох підстанціях в окупованому Криму
Дрони вдарили по двох підстанціях в окупованому Криму
Втрати ворога станом на 5 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 5 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2026

Новини

«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
Вчора, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua