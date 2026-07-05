Окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області: є загиблий

Федоров: пошкоджено 42 будинки, ліквідація наслідків триває

Ворог упродовж доби атакував 56 населених пунктів Запорізької області авіацією, дронами, артилерією та РСЗВ. Через ці удари одна людина загинула, ще 16 людей отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Загалом окупанти завдали 912 ударів по регіону. Один із них уранці поцілив у багатоквартирний будинок у Запоріжжі, де зруйновано стіну з першого по п'ятий поверх і поранено трьох людей.

фото: Запорізька ОВА

Авіаудари та дрони

Війська РФ здійснили 24 авіаудари по Запоріжжю, Кушугуму, Балабиному, Веселянці, Григорівці, Таврійському, Новоолександрівці, Новосолошиному, Лісному, Розівці, Різдвянівці, Залізничному, Омельнику, Микільському, Копанях, Широкому, Бабашах, Червоному Яру, Вільнянці, Рівному та Данилівці.

Крім того, 607 безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Річне, Новояковлівку, Біленьке, Мар'ївку, Розумівку, Новоолександрівку, Семененкове, Роздолля, Богунівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Добропілля, Рибне та Преображенку. Наприкінці червня росіяни так само атакувували дитячий садочок у Запоріжжі.

Артилерія та РСЗВ

Зафіксовано 24 обстріли з РСЗВ по Лук'янівському, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському та Верхній Терсі. Ще 257 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.

Надійшло 283 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Ліквідація наслідків

Після вчорашньої атаки роботи з ліквідації наслідків тривають одразу у п'яти районах Запоріжжя. Пошкоджено 42 житлові будинки – сім багатоквартирних та 35 приватних, а також кілька нежитлових будівель. Вибуховою хвилею понівечено вікна, балкони, покрівлі.

проведено роботи у п'яти багатоквартирних будинках;

обстежено 12 будинків приватного сектору та нежитлові будівлі;

частину матеріалів для ремонту вже передали мешканцям для самостійного проведення робіт.

«Роботи з ліквідації наслідків тривають», – повідомив Федоров.

Нагадаємо, попередньої доби, 2 липня, окупанти вже завдавали понад 900 ударів по Запорізькій області – тоді кількість уражених населених пунктів була дещо меншою.