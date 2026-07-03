Ворог скинув бомби на Запоріжжя: є жертви
Дві людини загинули
У п’ятницю, 3 липня, російські загарбники атакували різні локації Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБ). Є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
«17 поранених та двоє загиблих через атаки росіян по обласному центру», – повідомив глава регіону.
Найстаршому пораненому 76 років, наймолодший – 11-річний хлопчик. Двоє людей перебувають у важкому стані.
У постраждалих осколкові поранення. Кожному надається медична допомога.
Унаслідок ворожих ударів на різних локаціях вибиті вікна, понівечені автівки, пожежі у нежитлових та житлових будівлях. Також відомо, що російські КАБи атакували одне з промислових підприємств. Пошкоджені приміщення.
Нагадаємо, 3 липня у Дарницькому районі Києва рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці дев'ятиповерхового житлового будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожого обстрілу. Наразі на локації розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. За інформацією рятувальників, безпосередньо з-під завалів цієї багатоповерхівки було деблоковано тіла 10 загиблих. Загалом ця масована російська атака на Київ забрала життя 30 людей.
До слова, у Запоріжжі 500-кілограмова авіабомба впала біля житлового будинку.
Крім того, російські дрони вдарили по філії м'ясокомбінату «Ювілейний» у Запоріжжі. Підприємство тимчасово призупинило роботу.
Також по обіді 2 липня російський реактивний БПЛА «Шахед» влучив у сортувальний центр «Нової пошти» в Запоріжжі. Усі співробітники встигли перейти до укриття, тому обійшлося без постраждалих.
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