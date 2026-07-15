Трагедія на Чернігівщині: потонули двоє неповнолітніх братів
За минулу добу на водоймах країни загинули чотири людини
На річці Остер у Чернігівській області потонули двоє братів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«Рятувальники підняли на поверхню тіло 17-річного юнака, який напередодні потонув разом із своїм 10-річним братом. Трагедія сталася у селі Бірки Чернігівського району», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошукові роботи спільно з рятувальниками ДСНС проводили водолази Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби.
ДСНС зауважила, що за минулу добу на водоймах країни загинули чотири людини, з яких дві – діти. Загалом із початку місяця вода забрала життя вже 67 українців, зокрема п'ятеро дітей.
«Батьки, не випускайте дітей з поля зору біля води! Одна мить неуважності може коштувати життя. Бережіть найцінніше!», – наголошує ДСНС.
До слова, 24 червня на Закарпатті рятувальники знайшли та підняли з Тиси тіло 10-річного хлопчика. Його шукали понад дві доби поблизу села Гетиня.
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