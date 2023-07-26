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У Росії на залізничному вокзалі загорілися вагони з сіркою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Росії на залізничному вокзалі загорілися вагони з сіркою
На залізничному вокзалі в Сасово спалахнули вагони із сіркою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Площа пожежі склала 80 квадратних метрів

На залізничному вокзалі в Сасово Рязанської області спалахнули вагони із сіркою. Про це повідомив один з російських Telegram-каналів.

На залізничному вокзалі в Сасово спалахнули вагони із сіркою
На залізничному вокзалі в Сасово спалахнули вагони із сіркою
фото: російський Telegram-канал

Пожежа почалася близько сьомої ранку, спочатку чотири вагони задимилися, а потім сталося загоряння. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів, її вже загасили.

За даними російського пабліка, через пожежу евакуювали всіх пасажирів із вокзалу, а також мешканців найближчих будинків.

Крім того, один зі співробітників найбільший перевізник російської мережі залізниць «Російські залізниці» під час пожежі отруївся парами сірки. Чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні, його життю наразі нічого не загрожує.

Нагадаємо, окупанти знову блокують людей на тимчасово окупованих територіях України. Так пропускний пункт Колотилівка – Покровка на кордоні Білгородської (РФ) та Сумської областей закритий щонайменше до 1 серпня.

До слова, російські окупанти розмістили додаткові морські міни на підходах до українських портів у Чорному морі.

Теги: росія залізниця вокзал евакуація

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