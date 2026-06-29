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Окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників
Крим атакували БпЛА
фото з відкритих джерел

Сильні вибухи пролунали у Керчі та інших містах

У ніч проти 29 червня тимчасово окупований Кримський півострів опинився під масованим ударом безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

Зазначається, що у Севастополі зафіксовано «прильоти» в районі Казачої бухти та в селі Орлівка на Північній стороні міста.

Гучно було і в Бахчисарайському районі, де, за попередніми даними, внаслідок пошкодження електропідстанції поблизу села Некрасівка зникло світло у прилеглих населених пунктах.

Крім того, серію вибухів та звуки прольоту дронів зафіксували місцеві мешканці у Керчі та Феодосії.

Нагадаємо, у ніч проти 26 червня російські Telegram-канали та місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в районі Керчі та поромної переправи. Також повідомлялося про роботу російської ППО над тимчасово окупованим Кримом.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

Теги: Крим вибух окуповані території

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