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Срібний призер Чемпіонату Європи з боротьби незаконно відвідав анексований Крим

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Срібний призер Чемпіонату Європи з боротьби незаконно відвідав анексований Крим
Бічурін перебував в анексованій Алушті

Своїми діями росіянин Бічурін порушив законодавство України

Титулований російський борець Руслан Бічурін незаконно відвідав анексований Крим. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, Бічурін перебував в анексованій Алушті. Відповідні відео він опублікував у своєму профілі в Instagram.

На територію окупованого півострова Бічурін потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями росіянин порушив законодавство України.

Руслан Бічурін у 2024 році здобув срібло Чемпіонату Європи з боротьби. Також у його активі є золото чемпіонату Росії 2024 року.

У 2026 році Бічурін став срібним призером першості Росії.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: греко-римська боротьба Крим спорт росія

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