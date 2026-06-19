Срібний призер Чемпіонату Європи з боротьби незаконно відвідав анексований Крим

Своїми діями росіянин Бічурін порушив законодавство України

Титулований російський борець Руслан Бічурін незаконно відвідав анексований Крим. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, Бічурін перебував в анексованій Алушті. Відповідні відео він опублікував у своєму профілі в Instagram.

Silver medalist of the 2024 European Wrestling Championship Ruslan Bichurin illegally visited the annexed by Russia Ukrainian Crimea (Alushta). pic.twitter.com/Z7EyGhp0we — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 19, 2026

На територію окупованого півострова Бічурін потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями росіянин порушив законодавство України.

Руслан Бічурін у 2024 році здобув срібло Чемпіонату Європи з боротьби. Також у його активі є золото чемпіонату Росії 2024 року.

У 2026 році Бічурін став срібним призером першості Росії.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: