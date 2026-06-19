Срібний призер Чемпіонату Європи з боротьби незаконно відвідав анексований Крим
Своїми діями росіянин Бічурін порушив законодавство України
Титулований російський борець Руслан Бічурін незаконно відвідав анексований Крим. Про це повідомляє «Главком».
Зокрема, Бічурін перебував в анексованій Алушті. Відповідні відео він опублікував у своєму профілі в Instagram.
Silver medalist of the 2024 European Wrestling Championship Ruslan Bichurin illegally visited the annexed by Russia Ukrainian Crimea (Alushta). pic.twitter.com/Z7EyGhp0we— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 19, 2026
На територію окупованого півострова Бічурін потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями росіянин порушив законодавство України.
Руслан Бічурін у 2024 році здобув срібло Чемпіонату Європи з боротьби. Також у його активі є золото чемпіонату Росії 2024 року.
У 2026 році Бічурін став срібним призером першості Росії.
Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.
Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.
Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.
Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).
Серед його спортивних досягнень:
- майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
- кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
- триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
- дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
- триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
- призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Коментарі — 0