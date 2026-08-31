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Україна мала секретний план захисту Криму від РФ ще у 2010 році: експрем’єр розкрив деталі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна мала секретний план захисту Криму від РФ ще у 2010 році: експрем’єр розкрив деталі
Україна могла б мати значно кращі позиції для протидії російським військам у 2014 році
колаж: glavcom.ua

Документ передбачав дії українських військових та силовиків на випадок можливої російської агресії проти півострова

Україна ще у 2010 році мала секретний план дій на випадок можливої агресії Росії проти Криму, який міг врятувати півострів від окупації. Про це розповів колишній прем’єр-міністр Автономної Республіки Крим Анатолій Куніцин в інтерв'ю «Радіо Свобода», повідомляє «Главком».

За його словами, документ розробили з урахуванням можливого загострення ситуації на півострові. План визначав, як у разі російської агресії мали діяти українські військові, берегова оборона, правоохоронці та Служба безпеки України.

Одним із ключових пунктів було посилення української військової присутності в Криму. Зокрема, йшлося про розгортання бригади морської піхоти у Севастополі та на озері Донузлав. Куніцин зазначив, що після приходу Віктора Януковича до влади ситуація змінилася. За його словами, рішення, необхідні для реалізації плану, не були виконані належним чином.

«Секретний план був. Було розписано, що робити, якщо починається агресія Росії», – розповів експрем’єр. Він також заявив, що якби передбачені документом заходи були реалізовані, Україна могла б мати значно кращі позиції для протидії російським військам у 2014 році.

За словами Куніцина, тодішня українська влада не створила необхідних умов для повноцінного виконання плану. Зокрема, не було забезпечено належного посилення військових підрозділів на півострові.

Росія почала окупацію Криму в лютому 2014 року. Російські військові без розпізнавальних знаків захопили ключові адміністративні та військові об’єкти півострова. У березні 2014 року РФ провела незаконний «референдум», після якого оголосила про анексію Криму. Варто нагадати, що у ніч на 16 серпня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по позиціях російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. 

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Теги: Крим ЗСУ окупація

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