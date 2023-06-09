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Падіння рівня води у Каховському водосховищі загрожує ядерній безпеці світу – Greenpeace

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Падіння рівня води у Каховському водосховищі загрожує ядерній безпеці світу – Greenpeace
Найбільше занепокоєння викликає те, що водосховище-охолоджувач на Запорізькій АЕС знаходиться під загрозою витоку і потенційного обвалу
фото з відкритих джерел

Запорізьку АЕС потрібно забезпечити альтернативним водопостачанням, але це неможливо зробити через окупацію станції Росією

Руйнування Росією Каховської дамби 6 червня значно збільшило ризики для Запорізької атомної електростанції. Різке зниження рівня води в Каховському водосховищі може призвести до обвалу дамби, яка утримує воду у ставку, необхідному для охолодження ядерного палива всередині станції. Про це організація Greenpeace повідомила «Главкому». 

«Довготривала окупація ЗАЕС Росією ставить під загрозу ядерну безпеку та виключає будь-яке екстрене втручання, якщо внаслідок пошкодження дамби електростанції виникне кризова ситуація. Таке пошкодження може бути як випадковим, через підвищення тиску води, так і наслідком злочинного акту саботажу з боку російських військ. Російська окупація має бути негайно припинена, а український контроль над станцією – відновлений», – йдеться у повідомленні.

Найбільше занепокоєння викликає те, що водосховище-охолоджувач на Запорізькій АЕС знаходиться під загрозою витоку і потенційного обвалу, якщо рівень води в Каховському водосховищі різко знизиться. Українська влада заявила, що очікує падіння рівня води до 3 метрів з 17,4 метрів протягом тижня унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Таке падіння рівня води збільшує тиск води на стінки дамби ставка охолодження електростанції.

Забезпечення альтернативного водопостачання планується українськими атомниками та Енергоатомом, але в умовах російської окупації це неможливо. Таке руйнування водойми-охолоджувача значно ускладнить постачання необхідної охолоджувальної води для шести реакторів та відпрацьованого ядерного палива на майданчику. 

Хоча п’ять реакторів на ЗАЕС перебувають у стані холодного зупину, а один – гарячого, залишкове тепло ядерного палива потребує постійного охолодження.

Також російська окупація Запорізької атомної електростанції, зокрема, військовими силами та «Росатомом» (російською ядерною державною корпорацією – «Главком»), серйозно заважає українському ядерному персоналу виконувати свої важливі функції з безпеки. Вони працюють у надзвичайно складних умовах.

«Ще кілька днів тому думка про те, що Каховська гребля буде зруйнована і водосховище затопить Херсон, південь України, і вода потрапить у Чорне море, була лише нічним кошмаром. Тепер, через цілеспрямовані дії Росії, це ще одна трагічна реальність для народу України. Можливість того, що російські війська вдадуться до ще більш екстремальних дій проти Запорізької атомної електростанції, повинна розглядатися як ще більш реальна загроза. Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб не допустити руйнування ставка охолодження або будь-якої іншої частини майданчика Запорізької атомної електростанції. Російські військові та «Росатом» повинні негайно покинути територію Запорізької АЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для цього має посилити тиск на російський уряд!» – зазначає Ян Ванде Путте, ядерний експерт Greenpeace.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

Знищення росіянами Каховської ГЕС завдало значних збитків сільському господарству України, зокрема на Півдні. Унаслідок техногенної повені, окрім домівок, людей та тварин, постраждав і урожай, адже тисячі городів та полів затопило.

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Теги: Запорізька АЕС Каховська ГЕС

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