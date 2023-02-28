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Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день
Сьогодні в повітряному просторі РФ трапився переполох
фото: Тасс

На території РФ було введено план «Килим» – усі повітряні судна мали негайно сісти чи залишити район

Над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю російська влада закривала 200 кв км повітряного простору через невідомий об'єкт у небі. У невизнаному Придністров’ї з 1 березня розпочнуться чергові військові збори. Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ці та інші події 28 лютого «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних подій дня.

У небо над Санкт-Петербургом підняли винищувачі

Аеропорт «Пулково» у російському Санкт-Петербурзі 28 лютого тимчасово не приймав і не відправляв літаки через невідомий об'єкт у небі. Над містом піднімали винищувачі. 

На території було введено план «Килим» – його вводять при незаконному перетині кордону, а також при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів. Сигнал означає, що всі повітряні судна мають негайно сісти чи залишити район.

Станом на 11:00 аеропорт повернувся до штатного режиму роботи. У Міноборони РФ повідомили, що причиною закриття неба було навчання. 

Ситуація в Придністров'ї загострюється

У невизнаному Придністров’ї з 1 березня розпочнуться чергові військові збори. Причина зборів – нібито можливі провокації з боку України. Збори триватимуть три місяці. У них можуть взяти участь чоловіки віком до 55 років. Їм обіцяють проживання та харчування.

Поліція заблокувала 18 каналів, повʼязаних із ПВК «Редан»

Правоохоронці заблокували 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні через новий молодіжний рух «Редан». Зазначається, що мета організаторів – провокування конфліктів і масових бійок між підлітками. Утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. Оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів.

Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей. Командувачі Збройних сил України доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань. 

Міноборони Росії анонсувало хімічну атаку проти українців

Кремлівські пропагандисти зробили чергову низку заяв і звинуватили США у планах провести в Україні провокацію з використанням токсичних хімікатів, нібито для того, аби скомпрометувати Росію. Мовляв, спецвантаж доставили до Краматорська (Донецька область) залізницею, після чого «хімікати завантажили на американські броньовики й відправили до лінії зіткнення». 

Забігаючи наперед, російський чиновник повідомив, що США розраховують, що провину за застосування хімзброї в Україні буде покладено на РФ. А також поспішив запевнити, що російські лабораторії дають змогу визначити країну випуску хімікату.

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