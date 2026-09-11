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Олія може подешевшати: скільки зараз коштує пляшка у магазинах

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Олія може подешевшати: скільки зараз коштує пляшка у магазинах
Цінники на пляшки олії в різних мережах можуть відрізнятися на десятки гривень
фото: glavcom.ua

Вартість сировини для виробників почала знижуватися

У серпні середні ціни на соняшникову олію зросли на 2,1% порівняно з липнем. Водночас через здешевлення соняшнику нового врожаю роздрібна ціна продукту може знизитися протягом найближчих трьох місяців. «Главком» перевірив, скільки зараз коштує олія у великих торговельних мережах.

Як змінилася ціна олії

За даними Мінфіну, у серпні соняшникова олія в Україні подорожчала на 2,1% порівняно з липнем. Тобто протягом місяця середня ціна продукту зросла.

Якщо брати конкретний популярний товар, то середня ціна рафінованої олії «Олейна» об'ємом 850 мл у серпні становила 100,68 грн. У різних торговельних мережах ціна була від 96,82 грн в Auchan до 106,63 грн у Megamarket.

Водночас у вересні ціни на олію в магазинах змінилися не суттєво. Пляшка об'ємом близько 850 мл коштує переважно 90–107 грн. Треба враховувати, що на кінцеву вартість впливають регіон, торговельна мережа, бренд, об'єм пляшки та наявність акцій.

Скільки олія коштує у супермаркетах

На сайтах торговельних мереж пляшка соняшникової олії об'ємом близько 850 мл коштує по-різному залежно від виробника та наявності акцій.

  • «Сільпо»: «Повна Чаша» – 74,99 грн за акційною ціною; «Майола» – 89,99 грн; «Щедрий Дар» – 98,99 грн; «Олейна» – 99,99 грн.
  • АТБ: «Розумний Вибір» – 80,85 грн; «Майола» – 92,37 грн; «Щедрий Дар» – 96,51 грн; «Стожар» – 97,65 грн; «Олейна» – 99,85 грн.
  • NOVUS: власна рафінована олія – 89,99 грн; «Майола» – 98,99 грн; «Олейна» – 99,99 грн; «Щедрий Дар» – 106 грн; «Стожар Шеф» – 107 грн.
  • VARUS: «Щедрий Дар» – 88,80 грн за акційною ціною; «Стожар Шеф» – 97,70 грн.

У «Сільпо» пляшка «Олейни» коштує 99 грн, а олію власного виробництва за акцією можна придбати за 77,99 грн.

Олія може подешевшати: скільки зараз коштує пляшка у магазинах фото 1
скриншот сайту silpo.ua

 У мережі АТБ олія «Стожар» коштує 97,65 грн, а «Олейна» – 99,85 грн за пляшку 850 мл.

Олія може подешевшати: скільки зараз коштує пляшка у магазинах фото 2
скриншот сайту atbmarket.com

У магазині Varus пляшка олії «Стожар» об’ємом 850 мл коштує 97,70 грн, а «Олейна» такого ж об’єму – 99,90 грн.

Олія може подешевшати: скільки зараз коштує пляшка у магазинах фото 3
скриншот сайту varus.ua

У мережі Novus пляшка олії «Майола» дезодорованої вимороженої, об’ємом 850 мл, коштує 98,99 грн, а «Олейна» такого ж об’єму – 99,99 грн.

Олія може подешевшати: скільки зараз коштує пляшка у магазинах фото 4
скриншот сайту novus.zakaz.ua

Чому олія може подешевшати

На ринку соняшнику в Україні продовжують знижуватися закупівельні ціни на тлі збільшення пропозиції нового врожаю та падіння цін на соняшникову олію. За даними Електронної зернової біржі України, ціни попиту на українську олію з поставкою до портів Дунаю за тиждень знизилися на $30–40 за тонну – до $1200–1220 за тонну.

Закупівельні ціни на соняшник нового врожаю за цей період знизилися на 500–1000 грн за тонну – до 18 700–19 500 грн за тонну з ПДВ та доставкою на заводи у центральній частині України.

Роздрібна ціна соняшникової олії може знизитися протягом найближчих трьох місяців. Такий прогноз висловив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами, передає «Укрінформ». За його словами, здешевлення соняшнику може позначитися на вартості олії для споживачів із часовим лагом до трьох місяців.

Водночас Висоцький зазначив, що олії в Україні виробляється достатньо, а необхідні запаси є у виробників та постачальників торговельних мереж.

Нагадаємо, 10 вересня під час російської атаки на Дніпро під ударом опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації Bunge. Підприємство спеціалізується на переробці соняшнику, його потужність становить 1200 тонн на добу. Унаслідок атаки біля підприємства виникла пожежа, загинули двоє людей.

Це вже не перша атака на олійноекстракційний завод Bunge у Дніпрі. У січні російські безпілотники також вдарили по підприємству, після чого на дороги міста вилилося близько 300 тонн олії.

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Теги: продукти ціни Україна

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