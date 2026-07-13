Вірний фанат «Чорноморця». Згадаймо Максима Росницького

Захисник був нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Росницького.

Життя захисника обірвалося 23 листопада 2023 року у н. п. Зміївка Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Одеську міську раду.

Максим Росницький мав позивний Буба фото: omr.gov.ua

Максим Росницький народився 17 грудня 1995 року в Одесі. З юних років був активним уболівальником рідного «Чорноморця» та відвідував фанатський сектор команди.

«Максим був закоханий всім серцем в Одесу та фанатське життя. Мріяв відкатати ще багато виїздів за «Чорноморець», але клята війна забрала його життя. Це велика втрата для нашої футбольної родини», – йшлося в повідомленні Ultras Odesa.

Максим Росницький народився 17 грудня 1995 року в Одесі фото: standsofheroes

З початком повномасштабної війни став на захист України. Воїн із позивним Буба служив у лавах 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси та 39-ї окремої бригади берегової оборони.

Максим Росницький загинув 23 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Зміївка Херсонської області. Захисник був нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни».

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