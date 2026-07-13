Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Вірний фанат «Чорноморця». Згадаймо Максима Росницького

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вірний фанат «Чорноморця». Згадаймо Максима Росницького
Максим Росницький народився 17 грудня 1995 року в Одесі
колаж: glavcom.ua

Захисник був нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Росницького.

Життя захисника обірвалося 23 листопада 2023 року у н. п. Зміївка Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Одеську міську раду.

Максим Росницький мав позивний Буба
Максим Росницький мав позивний Буба
фото: omr.gov.ua

Максим Росницький народився 17 грудня 1995 року в Одесі. З юних років був активним уболівальником рідного «Чорноморця» та відвідував фанатський сектор команди.

«Максим був закоханий всім серцем в Одесу та фанатське життя. Мріяв відкатати ще багато виїздів за «Чорноморець», але клята війна забрала його життя. Це велика втрата для нашої футбольної родини», – йшлося в повідомленні Ultras Odesa.

Максим Росницький народився 17 грудня 1995 року в Одесі
Максим Росницький народився 17 грудня 1995 року в Одесі
фото: standsofheroes

З початком повномасштабної війни став на захист України. Воїн із позивним Буба служив у лавах 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси та 39-ї окремої бригади берегової оборони.

Максим Росницький загинув 23 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Зміївка Херсонської області. Захисник був нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також:

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 15 червня російські війська нанесли цинічний удар по святині православ’я – Успенському собору
Від Батия до Путіна. Хто і коли руйнував Києво-Печерську лавру Тема №1
15 червня, 15:55
Канадець вперше побував в українському селі та був щиро вражений тим, що побачив
Канадця шокував побут звичайної української родини у селі
14 червня, 16:15
Лавров раніше заявляв, що пряме зіткнення Росії з НАТО може призвести до обміну ядерними ударами
Москва приписала НАТО «сценарій Гітлера» та заговорила про війну до 2030 року
22 червня, 13:59
Російські окупанти систематично б'ють по українській інфраструктурі
Зеленський назвав єдиний спосіб завершити війну
22 червня, 12:30
Рятувальники показали наслідки удару російських БпЛА по Деснянському районі
У Києві зросла кількість загиблих через вибух дрона поблизу газорозподільної станції
8 липня, 17:10
Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється
Росія вдарила по АЗС у Сумах
25 червня, 07:45
Очільник Фінляндії застеріг від марних ілюзій щодо причин потенційного падіння російського режиму
Президент Фінляндії пояснив, що насправді змусить РФ зупинити війну
27 червня, 18:58
За попередніми даними, потерпілі отримали мінно-вибухові травми
Окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні: загинули люди (оновлено)
1 липня, 16:19
Усі танкери перебувають під міжнародними санкціями
Сили оборони уразили вісім танкерів тіньового флоту РФ за одну ніч
7 липня, 11:58

Суспільство

Вірний фанат «Чорноморця». Згадаймо Максима Росницького
Вірний фанат «Чорноморця». Згадаймо Максима Росницького
Дощі, грози та поривчастий вітер: погода на 13 липня 2026
Дощі, грози та поривчастий вітер: погода на 13 липня 2026
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 13 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 липня 2026: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 13 – 19 липня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 13 – 19 липня 2026 року
«За дружину треба заплатити 99 кіз». Полонений кенієць розповів, чому пішов воювати проти України
«За дружину треба заплатити 99 кіз». Полонений кенієць розповів, чому пішов воювати проти України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
87K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
85K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
48K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua