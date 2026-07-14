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Відставка уряду, продовження воєнного стану. Головне за 14 липня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Відставка уряду, продовження воєнного стану. Головне за 14 липня 2026
фото: Ярослав Железняк/Telegram, Юлія Свириденко/Facebook

Дайджест новин 14 липня 2026 року

Сьогодні Рада вдвадцяте продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію. Парламент підтримав відставку Свириденко. Також суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади Лучанову.

«Главком» склав добірку головних подій 14 липня.

Продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію

Відставка уряду, продовження воєнного стану. Головне за 14 липня 2026 фото 1

Верховна Рада підтримала законопроєкти №15401 та №15402 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Документ продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб, тобто до 31 жовтня 2026 року.

Відправлено уряд у відставку

У вівторок Юлія Свириденко попрощалася з депутатами
У вівторок Юлія Свириденко попрощалася з депутатами
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Верховна Рада України прийняла відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко. «За» проголосувало 258 народних депутатів.

Суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади

Лучанова підозрюють в організації викрадення і вбивства двох людей
Лучанова підозрюють в організації викрадення і вбивства двох людей
фото: «Суспільне»

Рокитнянський районний суд Київської області 14 липня обрав запобіжний захід для екскомандира 155-ї ОМБр «Анна Київська» Станіслава Лучанова у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб права на заставу.

Подружжя Зеленських взяло участь у параді до Дня взяття Бастилії

День взяття Бастилії є національним святом Франції, яке щороку відзначається 14 липня
День взяття Бастилії є національним святом Франції, яке щороку відзначається 14 липня
фото: Офіс президента

У Парижі президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у військовому параді Франції, який відбувся з нагоди Дня взяття Бастилії. Цьогоріч тема параду повʼязана з російською агресією проти України та називається «Стратегічне пробудження Європи».

Трамп оголосив нову військову операцію проти Ірану

Президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про початок нової військової операції проти Ірану. Це рішення дає американській адміністрації можливість ще протягом 60 днів застосовувати військову силу без окремого схвалення законодавців.

Інші важливі новини

  • Рада підтримала законопроєкт про декриміналізацію порно.
  • Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі.
  • Сили оборони відкинули окупантів поблизу чотирьох сіл.
  • Україна та ЄС відкрили ще один кластер переговорів.

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Теги: Верховна Рада Одещина воєнний стан уряд Юлія Свириденко

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