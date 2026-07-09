Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: що відомо про стан постраждалих

На трасі Київ – Одеса зіткнулися маршрутка та вантажівка

Рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений

Сьогодні, 9 липня, поблизу села Одаї на Одещині сталася смертельна аварія. Унаслідок чого загинув підліток, 10 людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«На жаль, внаслідок аварії загинув 15-річний хлопець. Усіх травмованих госпіталізовано. Лікарі борються за їхнє здоров’я та надають всю необхідну допомогу. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим», – йдеться у повідомленні.

Кіпер наголосив, що на місці аварії працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

«Рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений. Прошу водіїв бути уважними та враховувати цю інформацію під час планування маршруту. Бережіть себе! Дотримуйтеся правил дорожнього руху та не нехтуйте власною безпекою», – підкреслив очільник Одеської ОВА.

Згодом Кіпер додав, що 10 осіб отримали травми та були госпіталізовані. Серед постраждалих три людини перебувають у важкому стані, семеро – у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, вранці 9 липня на трасі Київ – Одеса, поблизу села Одаї, сталася смертельна дорожнього транспортна пригода. Зіткнулися вантажний автомобіль MAN та маршрутний мікроавтобус Mercedes, який здійснював приватні пасажирські перевезення. За попередньою інформацією, у салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів та водій.