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Питання Запорізької АЕС буде піднято на першій зустрічі з Росією – президент

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Питання Запорізької АЕС буде піднято на першій зустрічі з Росією – президент
Росіяни взяли у полон двох українських енергетиків, які працювали на окупованій Запорізькій АЕС
фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що неодноразово порушував питання про доступ українських спеціалістів до окупованої АЕС

Питання Запорізької АЕС буде поставлене під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Ми-Україна».

За словами президента, сьогодні атомна станція не працює, бо там немає менеджменту України.

«Вона не працює, вона деградує і вона дуже небезпечна. І в будь-якому випадку питання Запорізької станції буде під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі», – каже він.

Зеленський розповів, що неодноразово порушував питання про доступ українських спеціалістів до окупованої АЕС. Також президент України розповів про переговори щодо припинення обстрілів енергетики.

«У нас був інший момент, коли колишня американська адміністрація звернулася до нас, що дуже небезпечно атакувати енергосистему Росії… І я сказав, що якщо ви нам пропонуєте не стріляти по їх енергетиці, вони повинні не стріляти по нашій. Але цього не сталося, тому що Росія не зацікавлена», – каже президент.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко каже, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні.

Як повідомлялося, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що атаки на енергосистему України можуть створити ризик ядерної аварії через збій у подачі електроенергії з атомних станцій. Це може статися внаслідок удару по електропідстанціях.

До слова, за час війни персонал державної компанії «Енергоатом» скоротився приблизно на п’ять тисяч людей, з них три тисячі зрадили Україну, підписавши контракти з «Росатомом», ще дві тисячі виїхали за кордон.

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Теги: Запорізька АЕС президент переговори росія енергетика

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