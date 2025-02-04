Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію «Київська» і зробив тривожну заяву

Гроссі: Ядерна аварія може виникнути внаслідок прямого потрапляння в станцію, а також через перебої в подачі електроенергії

Атаки на енергосистему України можуть створити ризик ядерної аварії через збій у подачі електроенергії з атомних станцій. Це може статися внаслідок удару по електропідстанціях. Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в Х (Twitter).

Гроссі прибув до Києва та оглянув розподільчу підстанцію, щоб оцінити наслідки, надати підтримку та допомогти запобігти цьому ризику.

«Я перебуваю на Київській електропідстанції – важливій частині енергосистеми України, необхідній для ядерної безпеки. Ядерна аварія може виникнути внаслідок прямого потрапляння в станцію, а також через перебої в подачі електроенергії», – написав він.

Гроссі опублікував фотографії, на яких він відвідує підстанцію разом із міністром енергетики Германом Галущенком.

Нагадаємо, Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до України. Про це він написав у мережі X та поділився світлиною з потягу «Укрзалізниці».

За його словами, він прямує на підстанцію «Київська», яка є критично важливою для безпеки української атомної енергетики, щоб оцінити збитки та допомогти запобігти ядерній аварії. Відомо, що це вже 11 візит Гроссі в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Минулого тижня стало відомо про візит гендиректора МАГАТЕ до України. У повідомленні йшлось, що гендиректор агенції прибуде в Україну для зустрічі з посадовцями «високого рівня в Києві». Під час зустрічі вони мають обговорити «зусилля МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії» під час війни Росії проти України.

До слова, на початку січня, представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували гучні вибухи біля Запорізької атомної електростанції.