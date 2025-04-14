Південна Корея профінансує запуск «Дія.Офіс» для держслужбовців

Угоду підписали представники Програми розвитку ООН в Україні та Корейське агентство з міжнародного співробітництва

Серед ключових ініціатив в рамках фінансування запуск Дії для держслужбовців – «Дія.Офіс»

Україна отримає від Південної Кореї через Програми розвитку ООН $4,76 млн на програму цифровізації міністерств та державних органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Як зазначили у відомстві, Корея виділяє кошти на посилення цифровізації уряду.

«Кошти спрямують на підвищення ефективності та прозорості роботи міністерств і держорганів через трирічну програму, яка координуватиметься Мінцифрою», – зазначили у Мінцифри.

Наголошується, що відповідну угоду підписали представники Програми розвитку ООН в Україні та Корейське агентство з міжнародного співробітництва.

Серед ключових ініціатив:

запуск цифрової системи управління проєктами для міністерств

запуск Дії для держслужбовців – «Дія.Офіс»

навчання фахівців цифрових навичок

Як зазначають у Мінцифри, цифровізація уряду допоможе зробити роботу органів ефективнішою та швидшою й упровадити моніторинг, щоб ухвалювати якісні управлінські рішення для всієї держави.

Нагадаємо, У застосунку «Армія+» з’явився новий сервіс з можливістю забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в «Дії».

Також, у застосунку «Дія» з'явився цифровий дозвіл на зброю. Як зазначається, у «Дії» можна буде за кілька кліків згенерувати витяг із Єдиного реєстру зброї та отримувати сповіщення про закінчення терміну дії дозволу.