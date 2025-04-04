Суд схвалив імпічмент президента Південної Кореї

Після рішення суду Йоль втрачає свої повноваження негайно й має залишити президентську резиденцію

Вищий суд Південної Кореї офіційно усунув президента Юн Сук Йоля з посади, підтримавши рішення про його імпічмент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Після рішення суду Йоль втрачає свої повноваження негайно й має залишити президентську резиденцію. Вісім суддів Конституційного суду одностайно проголосували за імпічмент.

Як зазначив виконуючий обов’язки голови суду, указ президента про запровадження воєнного стану був неконституційним, оскільки в країні не було реальної загрози, яка б виправдовувала такі дії. Суд також заявив, що Йоль порушив встановлену процедуру оголошення воєнного стану, обмежив права законодавців і, як головнокомандувач, безпідставно наказав військовим протистояти громадянам.

Крім того, в межах окремого кримінального провадження Йоля було заарештовано в січні за обвинуваченням у керівництві повстанням. У березні суд скасував ордер на арешт, проте звинувачення з нього не зняли.

У Сеулі рішення суду викликало змішані емоції. Противники експрезидента святкували біля будівлі суду: вони розмахували прапорами та танцювали під музику. Багато хто з них побоювався, що в разі поновлення Йоля на посаді він знову може вдатись до надзвичайних заходів.

Нагадаємо, у грудні парламент усунув Юн Сок Йоля від влади після його спроби ввести в країні військовий стан для боротьби з політичними опонентами.

3 січня слідчі з управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), які прибули до резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йоля для його арешту, зіткнулися з опором служби безпеки глави держави та зрештою відмовились від своїх намірів.

6 січня Управління антикорупційних розслідувань щодо високопосадовців (CIO) вирішило делегувати поліції застосування ордера на арешт президента Республіки Корея Юн Сок Йоля у справі про заколот.