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Великі корейські компанії можуть відновити бізнес у Росії

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Великі корейські компанії можуть відновити бізнес у Росії
Серед тих, хто не виключає повернення на російський ринок, значиться HD Hyundai Electric
фото з відкритих джерел

Рішення поки не ухвалено, проте можливість розглядається

Низка великих корейських компаній на тлі переговорів щодо перемир’я між Україною та РФ розглядають можливість повернення на російський ринок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Korea Times.

Зокрема, за інформацією видання, компанія LG Electronics частково відновила роботу на заводі з виробництва електронних приладів у Москві. «Метою цього кроку є запобігання погіршенню стану виробничих потужностей, що простоюють з початку війни. У роботі використовуються наявні на заводі матеріали», – заявив представник LG.

До поновлення роботи в Росії, ймовірно, готується і HD Hyundai Electric. Зокрема, з’явилася інформація, що компанія через місцевого дистриб'ютора візьме участь у найбільшій у Росії електротехнічній виставці «Електро-2025». За даними The Korea Times, компанія підтримувала свій бізнес у Росії і після 2022 року. Hyundai Motor Group також, ймовірно, вивчає можливості повернення на російський ринок. Її представник заявив, що «рішення ще не ухвалено», і компанія «стежить за ситуацією».

Серед тих, хто може поновити ведення бізнесу в РФ, вказується і компанія Samsung Electronics.

Нагадаємо, напередодні, 27 березня, стало відомо, що до Росії повернувся перший закордонний бренд. Італійська компанія Ariston Holding повернула контроль над своїм російським підрозділом Ariston Thermo Rus  Це сталося після скасування указу очільника Кремля Путіна про тимчасову адміністрацію, підписаного 26 березня 2025 року.

Також «Главком» повідомляв, що на тлі активізації перемовин між США та Росією щодо перемир’я в Україні західні компанії стали отримувати пропозиції повернутися на російський ринок.

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Теги: Південна Корея

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