У Грузії пройшов мітинг за євроінтеграцію та відставку уряду (відео)

Влада країни назвала акцію аморальним нахабством

У неділю, 9 квітня, у Тбілісі перед парламентом Грузії відбувся мітинг «Разом – до Європи». Його організували опозиціонери «Єдиного національного руху». Мітингувальники вимагали відставки уряду, європейського курсу країни та звільнення експрезидента Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомляє «Ехо Кавказу» (проєкт «Радіо Свобода»).

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Акція «Разом – до Європи» пройшла на підтримку євроінтеграційного курсу Грузії. Члени опозиційних політичних партій та представники різних верств суспільства приєдналися до мітингу, який проходив перед будівлею парламенту Грузії. Представники молодіжного крила партії приєдналися до акції ходою від станції метро «Руставелі».

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Мітингувальники вимагали відставки уряду та звільнення експрезидента Міхеїла Саакашвілі, директора телекомпанії «Мтаварі архі» Ніки Гварамія та активіста Лазаре Грігоріадіса.

Лідер партії «Єдиний національний рух» Леван Хабеішвілі озвучив чотири вимоги до влади:

звільнення Григоріадіса;

негайна відставка суддів, проти яких США запровадили санкції; закон про деолігархізацію;

звільнення Саакашвілі та Гварамії;

судова реформа та реформа центральної виборчої комісії.

Автомобільний рух перед парламентом через проведення акції було перекрито. Мітинг завершився виконанням гімнів Грузії, України та Євросоюзу. Повідомлень про порушення не надходило. Влада країни назвала акцію аморальним нахабством.

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Нагадаємо, що США оголосили санкції проти чотирьох грузинських суддів і членів Вищої ради юстиції Грузії, яких вважають причетними до корупції.

До відома, 7 березня, парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів.

Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ.

Згодом керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів. 10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт про іноагентів.