Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії

Військовий знає випадки, коли люди поверталися із СЗЧ до іншого підрозділу, де змогли себе реалізувати

Ігор Кондратевич: «Є люди, які прийшли з інших підрозділів до мене після СЗЧ»

Професійний військовий, який брав участь у звільненні Херсона, Герой України Ігор Кондратевич розповів, що у його підрозділі дуже мало людей вдалося до самовільного залишення частини (СЗЧ). Деталями явища СЗЧ у війську він поділився в інтервʼю «Главкому».

«Дуже мізерна кількість людей була у нашому підрозділі, яка вдалася до самовільного залишення частини. За весь час моєї служби буквально декілька випадків», – наголосив Герой.

За його словами, люди, які йшли з його частини – назад вже не поверталися. А якщо і мали таке бажання, то їм відмовляли у цьому.

«Якщо людина, що була у мене, вдалася до СЗЧ, то я не сильно хорошої думки був про цю людину. Так, були ті, що казали, що хочуть повернутися. Але я казав: вибачайте, хлопці. Сказав, що знаю, що вони і надалі не виконуватимуть бойові завдання, далі варитимуть воду, розповідатимуть, що у них щось болить, що хтось образив тощо», – пояснив Кондратевич.

Водночас військовий знає випадки, коли люди поверталися із СЗЧ до іншого підрозділу, де змогли себе реалізувати. Це може бути, якщо людина «не тягнула службу» у штурмовому підрозділі, наприклад, але змогла ефективно оборону в бригаді на відносно стабільній лінії фронту.

«От особисто у мене були люди, які прийшли з інших підрозділів до мене після СЗЧ. Тепер вони працюють з нами, усе нормально», – додав Кондратевич. За його словами, у кожного бувають доволі різні ситуації, різні причини, чому й вдаються військові до СЗЧ.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Згодом Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ) до 1 березня 2025 року.

Раніше в застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після СЗЧ. Військовослужбовець, який виявив бажання повернутися на службу після самовільного залишення військової частини через застосунок «Армія+», має 24 години, щоб прибути до відділу Військової служби правопорядку.

До слова, у 2024 році почастішали випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) військовими. Однак уже у вересні-жовтні їх кількість зменшилася.