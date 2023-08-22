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Підприємство на Закарпатті постачало неякісні бронежилети військовим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підприємство на Закарпатті постачало неякісні бронежилети військовим
фото:Офіс Генпрокурора

Згідно висновку експертизи зазначені бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ, так як при здійсненні пострілу при певній дистанції можливе їх пробиття

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника підприємства, який за даними слідства, заволодів майном в особливо великому розмірі та легалізував доходи, одержані злочинним шляхом. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора

Як зазначається, розслідуванням встановлено, що директор одного з підприємств Київщини у травні 2022 року уклав із Закарпатським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки договір про постачання 350 бронежилетів 4 класу захисту на загальну суму 6,4 млн грн.

Підприємство на Закарпатті постачало неякісні бронежилети військовим фото 1

 У подальшому на виконання умов договору обвинувачений організував постачання одній із військових частин Закарпатської області 350 бронежилетів, які за документами мали відповідати 4 класу захисту.

Згідно висновку експертизи зазначені бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ, так як при здійсненні пострілу при певній дистанції можливе їх пробиття.

Підприємство на Закарпатті постачало неякісні бронежилети військовим фото 2

Таким чином, керівник підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на забезпечення національної безпеки та оборони України на загальну суму 5,9 млн грн та в подальшому здійснив їх легалізацію.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції.

Теги: Міноборони прокурор

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